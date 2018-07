Asombro entre el entorno de la pareja Puerta del domicilio en el que ha tenido lugar el suceso. / Pablo Nosti LYDIA IS Villaviciosa Martes, 17 julio 2018, 14:41

El número 6 de la calle Río Sella de Lugones es el único portal de una vía que está cortada por un extremo y que termina en un parque infantil al otro, sin negocios y apenas tránsito. Los residentes en el portal no salen de su asombro ante el crimen ocurrido esta madrugada. «Mi mujer y yo salimos a cenar y sobre las doce de la noche oímos voces y ladrar a unos perros, pero como se oyen otras veces, no le dimos mucha importancia, no nos pareció nada raro» aseguraba, desconcertado, Eduardo Pertejo, vecino del tercero. «Son un matrimonio de lo más normal», añadía otra inquilina en referencia a los padres de la joven detenida.

En el edificio, la mañana transcurrió tranquila. La Policía Judicial acudió a primera hora para inspeccionar el domicilio y recabar pruebas y fueron muy pocos los que se percataron de la visita. De hecho, a su salida retiraron el precinto policial de la puerta del piso.

Todos se enteraron de lo ocurrido por los medios de comunicación. En el entorno de la calle la sorpresa también era máxima una vez que se conoció la noticia, aunque no todos se extrañaban del suceso. «Se veía venir, ella es una chica problemática», comentaron varias personas en la zona.