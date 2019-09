«A mi hija la llamaban 'mari pocha', autista y retrasada mental» Emi Martín, la madre de la menor sin escolarizar. / PABLO LORENZANA La madre de una alumna del instituto de Grado, con trastorno TEA y víctima de acoso escolar, denuncia que el Principado deniega el cambio de centro CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 19 septiembre 2019, 03:22

Sin escolarizar. Así se encuentra una menor de 13 años, diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA), víctima, durante el curso pasado, de un presunto caso de acoso escolar en el instituto Ramón Areces de Grado, donde cursaba sus estudios de primero de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Sus padres denunciaron el caso e iniciaron los trámites para escolarizarla este curso en el IES de La Ería, de Oviedo. La Consejería de Educación le denegó el traslado por falta de plazas aunque, según pudo saber este periódico, están «trabajando» para resolver el problema.

De momento, la solución más inmediata, para evitar que la menor continúe sin escolarizar, es que regrese al instituto de la localidad moscona. «Mi hija prefiere morirse antes que regresar al instituto», repite hasta la saciedad Emi Martín. Esta vecina de Grado está «desesperada» ante la situación que vive su hija.

La historia se remonta al curso pasado. La alumna acudía al IES Ramón Areces de Grado donde, según su madre, comenzó «un calvario» para la menor. «Un grupo de compañeros, en repetidas ocasiones, comenzaron a meterse con ella, la acosaban incluso telefónicamente». La situación la puso en conocimiento del que era director entonces, hoy el centro cuenta con una nueva dirección. «Se limitó a decirme que no veía acertado activar el protocolo de acoso escolar porque son niños y que ya había hablado con ellos y habían reconocido los hechos. Estoy convencida de que no le interesaba porque su hijo estaba metido en el medio del asunto», explicó la madre de la menor.

Emi Martín relató que «el acoso se extendió como la pólvora». Su hija recibía insultos en el autobús y fuera del recinto escolar. «En el instituto hicieron un festival benéfico. Mi hija se disponía a acudir cuando un grupo de niños salieron corriendo tras ella intimidándola y llamándola 'mari pocha', autista y retrasada mental. Ella me llamó llorando por teléfono».

El incidente lo puso en conocimiento, de nuevo, del director que aseguró «que iba a cortar la situación». Según la madre de la niña presuntamente acosada, le pidió una lista de nombres de los presuntos culpables. «Se los di pero cuando llego al de su hijo me pregunta que si tengo pruebas».

Crisis de ansiedad

La situación de la menor empeoró hasta el punto, según relató su madre, de sufrir una crisis de ansiedad. «La llevé al pediatra que realizó un informe donde apreció acoso escolar y me recomendó cambiarla de instituto». La menor fue derivada a Psiquiatría Infantil que, según Emi Martín, ratificó lo dicho por el pediatra de Atención Primaria.

Los padres de la pequeña iniciaron en junio los trámites para cambiarla de centro educativo «porque nadie del instituto de Grado frenó la situación», denunció. Decidieron matricularla en el IES de La Ería, en Oviedo, al ser el «más viable» para la niña. «Expusimos el caso aportando la documentación y los informes elaborados por la pediatra y el psiquiatra pero nos dijeron que no había plazas y que nos pusiéramos en contacto con la Consejería de Educación». El curso arrancó el 13 de septiembre «pero nadie nos llamó por lo que me puse en contacto, de nuevo, con ellos. Me respondieron que llegaría una carta certificada donde me informarían de que la matrícula estaba denegada».

El problema radica en que la menor debería continuar sus estudios obligatorios en el IES Ramón Areces de Grado. «Yo no la puedo llevar a este centro pero tengo miedo a que me denuncien por no escolarizarla a pesar de que el pediatra elaboró otro informe en el que aconseja vivamente el traslado porque entiende que, mientras se resuelve la situación, dejar de asistir a clase no le causaría mayor perjuicio que obligarla a ir». «Veo inhumano que desde la Consejería, con los informes que he presentado, no tengan empatía y no se den cuenta que no puedo volver a llevarla al Ramón Areces porque los acosadores se han ido de rositas mientras mi hija tiene que tomar pastillas para poder dormir. Sería como meterla en la boca del lobo».

EL COMERCIO se ha puesto en contacto con la nueva dirección del IES Ramón Areces pero han declinado realizar declaraciones. Por su parte, desde la Consejería de Educación se limitaron a explicar que «la Inspección Educativa y la Comisión de Escolarización están trabajando para resolver» el problema.