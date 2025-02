Lugones reclama mayor presencia policial: «De noche no se puede salir a la calle» Unos 150 vecinos se concentran en el parque de La Paz, en protesta por los últimos atracos y para reclamar más vigilancia

MÓNICA RIVERO LUGONES. Sábado, 27 de febrero 2021, 01:58 | Actualizado 08:19h.

«El miedo es mal compañero, queremos que Lugones sea seguro». Bajo este lema, unos ciento cincuenta vecinos de la localidad sierense se concentraron ayer en el parque público de La Paz para protestar por la inseguridad que afirman sentir en las calles desde hace años. La merma de la presencia policial, aseguran, ha convertido el núcleo en el objetivo de los atracadores. Y mencionaron los tres delitos ocurridos durante la semana pasada.

También mostraron su malestar por las últimas declaraciones del alcalde de Siero, Ángel García, quien comentó que él reside en la localidad y no sentía la misma intranquilidad, por lo que hacía un llamamiento a «la responsabilidad y a no generar alarma social».

«Este mismo parque da miedo por las noches, falta mucha luz y si te metes en la zona de la estación, ya ni hay», aseveraba ayer el organizador de la concentración, Daniel Cabal, cabeza visible de la plataforma cívica Lugones en Pie. «El alcalde no tiene miedo, porque no tiene que coger un tren a las diez o las doce de la noche», criticó. Con sus palabras coincidía Urce Fernández, trabajador del sector del metal, quien aseguró que a la estación de ferrocarril «vienen los quinquis de todos lados». Esto, insistió, se debe a la «inexistencia» de patrullas. «De noche no se puede salir a la calle», concluyó.

Cabal invitó a los vecinos a denunciar cualquier acto criminal durante un discurso en el que se quedó sin aire. Los allí presentes aplaudieron las palabras del comerciante y activista. La Policía Nacional informaba el jueves de la detención del presunto autor de los tres atracos ocurridos la semana pasada en Lugones: en una farmacia, un quiosco y a una mujer en las inmediaciones de la estación de tren, además de otro en Gijón. El detenido, con numerosos antecedentes policiales, ingresó anteayer en la prisión Asturias, de donde había salido hacía poco más de un mes.

Fueron, precisamente, las palabras de Cabal las que animaron a denunciar a la joven asaltada a punta de jeringuilla en el andén del transporte público: «Ella no se atrevía, tuvimos que insistir y la hemos acompañado durante varios días para tranquilizarla».

Un problema de hace tiempo

Esta detención no ha sosegado los ánimos de los vecinos de la localidad, que hablan de un problema que se viene produciendo desde hace tiempo. «Yo llevo conmigo siempre una alarma, es una sirena, si me pasa algo, tiro de una anilla que tiene y suena, así que sirve para alertar y disuadir», explicó la ama de casa Carmen Villa. Para ella, «de poco vale que detengan a uno si ayer (por el jueves) hubo otro atraco en El Berrón», sentenció.

«Sabemos que hay menos agentes, pero no necesitamos más policía, sino policía que haga bien su trabajo», demandaron los jóvenes Lucía Sánchez y Berto Fernández, quienes asistieron a la concentración con sus amigos para demostrar que ellos también están involucrados. «Aquí la policía parece que solo se pasea por el parque para ver si los chavales llevan droga», expresó Fernández. Los registros, detallaron ambos, se suceden incluso varias veces al día. «Yo soy muy valiente, pero tengo a mi madre en casa con ataques constantes de ansiedad y llamándome preocupada cada vez que salgo de casa», relató esta estudiante de auxiliar de enfermería. Para el grupo tampoco pasa desapercibido que los robos se suceden, en la mayoría de casos, en comercios de proximidad, por lo que son «las familias» de Lugones quienes «pagan las consecuencias».

«Esto también es consecuencia de la covid», afirmó el organizador de la convocatoria, en referencia a los recortes presupuestarios que ha habido que hacer en el concejo para hacer frente a la pandemia. «Nos queríamos haber manifestado, queremos que vean que mostramos interés por lo que pasa en nuestro pueblo, pero por las restricciones preferimos reunirnos así, que podemos garantizar la seguridad», abundó Cabal. «Aunque muchos hayan preferido quedarse comentando las noticias en el bar», lamentó.

