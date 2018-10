Una avispa asiática pica en la cabeza a un vecino de la Pola Alberto Jiménez Vargas señalando el lugar donde se encuentra el avispero. / Pablo Nosti El nido, con miles de insectos, estaba en una sebe junto al antiguo matadero y cerca del Instituto de Secundaria Juan de Villanueva JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Martes, 23 octubre 2018, 23:37

Un vecino de Pola de Siero sufrió el lunes una picadura en la cabeza de una avispa asiática, que le obligó a recibir atención médica en el centro de salud de la villa. Las consecuencias pudieron ser mucho peores para Alberto Jiménez Vargas, quien se encontraba cebando a su caballo en la parcela del antiguo matadero cuando vio unos insectos revolotear por el lugar. Entonces se asomó a una sebe y se topó con todo un nido de la agresiva 'vespa velutina'.

«Ayúdenme, que me comen»

«Me quedé flipando», relata. Su reacción inmediata fue salir corriendo, «pero me empezaron a rodear y me quité la camisa para intentar sacudirlas». Cuenta que, en un momento dado, le falló una pierna y se cayó al suelo, mientras pedía auxilio: «Ayúdenme, que me comen», gritaba. Por fortuna, solo recibió esa única picadura en la cabeza, por la que le pusieron dos inyecciones de cortisona y un calmante. «Me cogió el ojo y hasta la nuca, me toco y lo tengo todavía dolorido», comentaba ayer.

Jiménez asegura que las avispas atacaron a otro vecino, aunque no llegaron a picarle. Una dotación de bomberos se desplazó el lunes dos veces a la parcela para tratar de fumigar el nido, que estaba compuesto por unas cinco mil avispas, según sus cálculos. Y la Policía Local de Siero acordonó la zona con unas cintas y cortó uno de los carriles. Pero ayer aún se veían insectos.

En las inmediaciones de la parcela, se encuentra el Instituto Juan de Villanueva, cuyos alumnos llegaron a utilizar la salida alternativa por la carretera Nacional-634. No obstante, entre los vecinos de la zona había ayer bastante malestar por no haberles informado de la presencia de ese peligroso avispero.