La Plataforma Vecinal de La Fresneda alerta de «la masificación» del colegio El Colegio Público de la Urbanización de La Fresneda. / PABLO NOSTI Fuentes del centro relatan a la formación que el ratio de alumnos por clase se supera ampliamente, especialmente en Infantil MARCOS GUTIÉRREZ LA FRESNEDA. Domingo, 23 diciembre 2018, 01:48

Una de las primeras tomas de contacto que ha mantenido el presidente de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Manuel Antonio Gómez Abalo, desde su elección el pasado sábado con entidades y colectivos ligados a la urbanización ha sido, precisamente, con el colegio de primaria. Gómez Abalo destaca que desde el centro educativo le han trasladado su preocupación por la «masificación» que empieza a sufrir. Un superávit de demanda de plazas que puede empeorar por el efecto llamada de la construcción del instituto de secundaria de la localidad.

El presidente de la Plataforma Vecinal de La Fresneda destacó que para los gestores del Colegio Público de la urbanización sierense «el principal problema es la masificación». «La pasada semana todavía se inscribieron tres niños nuevos de tres años de edad que se acaban de trasladar a vivir aquí», señaló. En esta línea, apuntó que en infantil se llega a los niveles máximos de alumnos por clase permitidos, mientras que en Infantil ese límite se supera con creces. «Las clases de primaria están en el máximo permitido de 25 niños por clase, mientras que en Infantil lo superan con clases de 24 y 25 cuando el tope son 23», apuntó.

Gómez Abalo explicó que desde la creación del centro educativo de la urbanización «se han hecho ampliaciones, pero siempre insuficientes». Desde el colegio también le trasladaron su preocupación ante la carencia de espacios multiusos para ciertas actividades. «Además de lo antes mencionado, no tienen espacios libres polivalentes. Ahora se dividen las clases entre los bilingües, los de religión,... y entonces, cuando sacan a esos niños que no dan esas materias de las clases, tienen que utilizar despachos y otras zonas que no son la más adecuadas para continuar con su educación», apuntó. Abalo comentó que los gestores del colegio «a pesar de todo destacan la excelente relación y compromiso con la concejala de Educación, que siempre atiende a sus peticiones con celeridad».

El presidente de la plataforma vecinal puso de manifiesto la preocupación que se tiene desde el centro por que el proyecto del instituto de secundaria pueda acrecentar la masificación en las aulas del centro. «En el colegio temen que con el inicio de la obra del instituto, la demanda se dispare más todavía». El portavoz de la formación anunció que se ha comprometido personalmente «a asistir a la próxima reunión del Consejo Escolar, que se celebrará en enero», para conocer todos los problemas del colegio de primera mano.

El Colegio Público La Fresneda"fue inaugurado el 13 de Septiembre de 1999. En el momento de su creación la urbanización sierense contaba con una población de aproximadamente 4.000 habitantes y 1.000 viviendas unifamiliares. Sin embargo, a lo largo de las últimas dos décadas ha experimentado un extraordinario crecimiento. Durante los tres primeros cursos de su andadura contó con seis unidades de Educación Primaria y cuatro de Educación Infantil en un sólo edificio. En estos años se han llevado a cabo cinco ampliaciones en el centro y se ha edificado un nuevo equipamiento para alojar la etapa de Educación Infantil,, se han construido más aulas en el edificio principal de Educación Primaria y se ha dotado de una pista polideportiva exterior, entre otras actuaciones.

En el curso 2018-2019 están en funcionamiento un total de 21 unidades: 15 de Educación Primaria y 6 de Educación Infantil. En el mes de agosto se realizó una pequeña reforma para acondicionar un nuevo aula en la primera planta.