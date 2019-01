Siero aprueba su adhesión al convenio del área metropolitana Pleno del Ayuntamiento de Siero / PABLO NOSTI Las negociaciones entre Lastra e Izquierda Unida provocaron momentos de gran confusión, con un receso y hasta tres redacciones diferentes del punto del acuerdo JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Miércoles, 30 enero 2019, 13:20

El Pleno de Siero aprobó esta mañana por mayoría absoluta –dieciocho votos a favor, tres en contra, dos abstenciones y dos ausencias- la adhesión del Ayuntamiento al convenio-marco del Área Metropolitana. Pese a ese respaldo político tan holgado, una gran parte del debate estuvo centrado en criticar con dureza las modificaciones de última hora del documento -negociadas anoche y, supuestamente, rematadas a primera hora de esta mañana, entre el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, e Izquierda Unida-, y que provocaron momentos de gran confusión, un receso de casi media hora y hasta tres redacciones diferentes del texto final de uno de los puntos del convenio.

El propio alcalde de Siero, el socialista Ángel García, reconoció que no le gustaba lo ocurrido: «No es elegante, ni correcto que venga un documento a última hora», dijo. No obstante, el regidor aceptó introducirlo como una enmienda para poder salvar el acuerdo, ya que Somos Siero solicitaba la retirada del punto del orden del día debido a esas circunstancias. El secretario municipal autorizó recurrir a esa fórmula de la enmienda, no sin antes sincerarse: «Se nos envió esa cosa, que no sé de dónde salió, ni cómo se cambió».

El convenio, con la enmienda añadida, recibió el apoyo de los siete miembros del grupo socialista, cinco de Foro Asturias, dos de Izquierda Unida y los representantes de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Ciudadanos, el Pinsi y la edil no adscrita María Fernández. Los tres representantes de Somos Siero votaron en contra y los dos ediles del PP se abstuvieron. En la votación específica de la enmienda, el edil de la PVF, José Carlos García, se abstuvo también. Y en la petición de la retirada del punto del orden del día, Somos Siero se quedó solo en su petición.

Redacción final de un punto del convenio

La redacción aprobada de ese punto controvertido del convenio establece que, en caso de que no se llegue a un acuerdo unánime dentro del Área Metropolitana, se necesitará que las propuestas reciban el apoyo de «al menos, dos ayuntamientos y el Principado de Asturias, y que la población de los ayuntamientos represente la mitad del Área Metropolitana». Y añade que, a los efectos de su representación, «las Entidades Locales, la Administración del Principado de Asturias y el Estado lo harán por la ponderación del voto correspondiente a cada uno de los participantes»

Asimismo, se establece que los estatutos que redacte la Conferencia Metropolitana, «para lo que se perseguirá el acuerdo por unanimidad, regularán los aspectos de interés común, la ponderación del voto de los participantes, así como las necesarias precisiones acerca de su composición y el funcionamiento de la misma».

En el turno de intervenciones, los grupos que avalaron el convenio apuntaron la necesidad de introducir mejoras en cuestiones como el plan de movilidad y, en especial, las conexiones de la zona rural con los núcleos urbanos, como apuntó el nuevo edil del Pinsi, Rubén Ordiales, quien advirtió del grave problema del despoblamiento. El edil de la PVF, José Carlos García, hizo un extenso repaso de lo ocurrido en el último año, desde la primera reunión de los alcaldes en Siero, y destacó las bondades de este nuevo órgano, pero también confesó sus «dudas personales» de que los diferentes concejos implicados sean capaces de priorizar la solidaridad frente a los partidismos. Y añadió que sus incertidumbres se confirmaban en lo ocurrido en las últimas horas «con negociaciones a la carta con partidos»

El edil de Ciudadanos, Sergio García, habló también de los beneficios de este ente supramunicipal, «pero la situación caótica que vivimos hoy da fe de lo complicado que lo hacemos los políticos». El portavoz de IU, Edgar Cosío, recordó las críticas de su grupo al proceso, «porque era necesario más debate para aunar voluntades y darle más protagonismo a los ayuntamientos». Y justificó las enmiendas en su partido en un ánimo de eliminar las cuestiones más controvertidas y «quitar reticencias de algunos grupos para no apoyar el convenio».

«El show de Lastra»

La concejala del PP, Beatriz Polledo, fue la más escéptica: «El escenario para la adhesión es el peor de los posibles». Y mencionó la oposición de Oviedo, la falta de consenso político o la proximidad de unas elecciones, que modificarán el mapa político. La edil calificó lo ocurrido en las últimas horas como «el show de Lastra, porque no me parece de recibo negociar las enmiendas con un partido y dejar de lado a los demás». Y recordó que este proyecto se remonta a hace tres décadas, «y ahora se saca de la chistera este tema para tenernos distraídos y que no se hable de otros temas». Por último, aseguró que «a día de hoy, no hay cultura para llevar a cabo esta área y sería un verdadero fracaso que no sirviera para nada».

El concejal de Somos, David Fernández, muy crítico con el «batiburrillo de enmiendas», quiso aclarar que su grupo defiende «un área metropolitana que vertebre el centro de Asturias, pero no esto que se presenta ahora, que es un claro ataque a las competencias municipales». Para ello, defendió que los ayuntamientos tengan un 90% de representación y el 10% restantes la administración autonómica y nacional. De las últimas enmiendas, dijo que «intentan blanquear uno de los puntos más importantes, pero no es suficiente porque es firmar un cheque en blanco para futuras negociaciones».

Y considera que lo que se busca es «una foto del consejero, que se agarra a un clavo ardiendo para justificar su paso por la consejería y buscar un sitio dentro de cuatro meses». Y recordó que se había advertido de que no se iban a admitir enmiendas a ese convenio-marco. «No sé qué cambió hace doce horas», se preguntó. Y el portavoz de Foro, Eduardo Martínez, se limitó confirmar su apoyo al documento.

«Votamos un documento, no lo que tenga en la cabeza cada uno», fue la respuesta del alcalde, quien leyó los objetivos del Área Metropolitana, un proyecto en el que cree firmemente y que considera que puede ofrecer oportunidades para conseguir una mayor financiación o para compartir los recursos. Y aclaró a unas dudas planteadas del PP y Somos que «el compromiso de gasto es cero euros y es lo que se firma hoy». Otra cuestión diferente sería lo que se negocie en un futuro, «que ya se verá y si merece la pena». Y añadió que, en realidad, «el Área Metropolitana ya existe».