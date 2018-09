Tres primas del cantante Luis Miguel piden pruebas de ADN a la mujer de Bimenes hallada en Argentina Nori Montes, la asturiana de Bimenes a la que atribuyen la identidad de la madre del cantante Luis Miguel y que vive en las calles de Buenos Aires, en Argentina. / E. C. El alcalde de Bimenes ha pedido en las redes sociales que abandonen las teorías sobre la identidad de Honorina Montes García, ingresada en un hospital especializado en neuropsiquiatría LYDIA IS Siero Miércoles, 19 septiembre 2018, 18:40

La aparición a finales del pasado mes de abril de Honorina Montes García 'Nori', una vecina de Bimenes desaparecida hace casi treinta años y a la que tras encontrarla como indigente en una calle de Buenos Aires (Argentina) varios medios latinoamericanos confundieron con Marcela Basteri, -la también desaparecida madre del cantante Luis Miguel-, ha dado un delirante giro en las últimas semanas.

Tres primas del artista, Ivana, Flavia y Ada Molina Basteri, exigen a las autoridades argentinas que realicen las pruebas de ADN y han presentado una denuncia penal en un juzgado porque consideran que la mujer es su tía, de la que se perdió el rastro en 1986. Las familiares, que han participado en varios programas de televisión, sostienen que Honorina Montes tiene las mismas señales que Basteri, como lunares, marcas y cicatrices. De hecho, explican que han hablado con ella y verificado que se trata de su tía, por lo que piden que no se la deje salir del país. Asimismo, han solicitado información sobre las entradas y salidas de Argentina tanto de Marcela Basteri como de Honorina Montes.

La noticia ha causado estupefacción en Bimenes, toda vez que las autoridades argentinas acreditaron en su día la identidad de Honorina Montes después de comprobar su documentación y cotejar las huellas dactilares. Fue su hermano Rubén quien tras descubrir que la mujer que aparecía en los vídeos de internet que comenzaron a publicarse a finales del pasado mes de abril era Nori, puso en marcha el procedimiento para tratar de recuperarla, unos trámites que se iniciaron ya hace medio año y que aún continúan su curso. En la actualidad, Honorina Montes se encuentra ingresada en el Hospital Braulio Aurelio Moyano, un centro especializado en neuropsiquiatría de Buenos Aires. Su estado de salud es de hecho lo que complica la repatriación, ya que padece una enfermedad mental que la incapacita para tomar decisiones. Además, está protegida por una orden judicial dictada tras el revuelo causado por las dudas acerca de su identidad.

Esta nueva polémica ha obligado al alcalde de Bimenes, Aitor García Corte, a defender a través de las redes sociales a Honorina Montes y pedir tanto a medios como espectadores y seguidores de esta trama que abandonen las teorías sobre la identidad de la mujer. Entre las afirmaciones realizadas en un programa de televisión, las primas de Marcela Basteri aseguraron que el regidor había acudido al hospital argentino para sacarle sangre a la mujer en compañía de otro hombre. García, que no se ha movido de Bimenes, apela al respeto por la familia para no hacer declaraciones, aunque matiza que defenderá a Honorina ante cualquier ataque o conjetura. De hecho, en los últimos días han sido cientos los mensajes intercambiados en redes sociales, algunos no exentos de polémica, con quienes no dan veracidad