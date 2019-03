La Sindicatura emite un informe desfavorable sobre Vipasa por incumplimientos en contratación «La tarea del registro administrativo de demandantes de vivienda no es susceptible de encargo y por tanto no puede ser realizada por Vipasa» EUROPA PRESS Miércoles, 27 marzo 2019, 11:21

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas ha emitido un informe desfavorable a la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) por «incumplimientos significativos» sobre contratación y sobre su actividad como medio propio.

El informe, que se aprobó este martes, 26 de marzo, analiza la condición de medio propio de Vipasa y trata de verificar la razonabilidad de la contabilización del inmovilizado no financiero; revisar las subvenciones recibidas por la empresa para financiar su actividad; y examinar la contratación realizada.

En concreto, en materia de contratación se señala que «Vipasa no está capacitada para licitar la conservación y el mantenimiento de los inmuebles del Principado de Asturias, ya que no consta ningún encargo al respecto. Tampoco podría haber sido objeto de encargo, ya que Vipasa subcontrata el 100% de la ejecución, al no disponer de medios para su realización»; y que «en un único acto notifica la adjudicación a los licitadores y solicita la documentación necesaria al adjudicatario». «Además, formaliza el contrato con anterioridad al transcurso del plazo previsto. Ambas actuaciones incumplen la Ley de Contratos del Sector Público», remarca la Sindicatura.

Del mismo modo, afirma que «un contrato de la muestra se prorrogó tácitamente, originando que la prestación del servicio se produzca sin soporte legal» y que «en un 66,66% de los contratos menores revisados se excede el límite legal de 12 meses». «En uno de ellos el servicio sigue prestándose actualmente por la misma empresa, sin soporte legal alguno», añade.

En lo relativo a su actividad como medio propio, el informe de la Sindicatura expone que «el promedio de volumen de negocios de Vipasa con la Administración del Principado de Asturias entre 2014 y 2016 fue del 45,86%». «No se cumplen los requisitos para ser medio propio, al no realizar para esa Administración matriz la parte esencial de su actividad. Como consecuencia no puede recibir encargos de forma directa», argumenta.

También incide en que «en la labor realizada en las convocatorias de ayudas al alquiler, personal de Vipasa ejerce funciones propias de los funcionarios públicos. Además, la empresa comprueba la justificación de subvenciones».

«La tarea del registro administrativo de demandantes de vivienda no es susceptible de encargo y por tanto no puede ser realizada por Vipasa», añade, remarcando que «Vipasa no detalla en las facturas emitidas la actividad prestada en cada mes natural, ni se cumplen todas las obligaciones tributarias del IVA».

Asimismo, dice que «en la gestión realizada en la convocatoria de ayudas al alquiler, Vipasa factura el precio unitario por el número total de expedientes de forma mensual aunque no se realice gestión alguna en relación a ellos».

«Se formula una opinión desfavorable, debido a la importancia de los incumplimientos descritos», indica la Sindicatura a través de nota de prensa, añadiendo que «las actividades, las operaciones financieras y la información sobre el ejercicio 2016 no resultan conformes con la normativa aplicable».

Además, el informe recoge como recomendaciones que «en el pliego de aquellos contratos de servicios que se dividen en fases se exija la constatación documental de las entregas que realiza la empresa, así como de las reuniones mantenidas». De mismo modo, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, recomienda «que se describan las funciones del responsable de contrato y lapublicación de su nombramiento en el perfil de contratante».

Las limitaciones al alcance vienen dadas por el hecho de que «Vipasa no tiene una contabilidad de costes por actividad y no consta un estudio económico sobre las tarifas en la encomienda de gestión, por lo que no es posible evaluar si el importe facturado se adecúa al coste del servicio prestado». Asimismo, el órgano fiscalizador apunta que «no se ha podido verificar la adecuación del número de expedientes facturados en las funciones relativas a las convocatorias de ayudas»; y «no se ha podido verificar la subcontratación efectuada por los adjudicatarios en dos contratos, ya que Vipasa no ha podido facilitar la cifra exacta de subcontrataciones efectuadas».

Igualmente, el órgano de control externo anota «una incorrección material, ya que en el inventario de bienes de Vipasa no se incluyen los terrenos y bienes naturales del inmovilizado material, ni de las inversiones inmobiliarias, con lo que el inventario está infravalorado en al menos 7.168.207 euros».

En base al informe «durante 2018 Vipasa gestionó el parque de viviendas, locales y garajes del Principado de Asturias y participó en los programas de ayudas, sin encargo alguno. Como consecuencia, careció de soporte legal», algo que «no afecta a la opinión formulada».