Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox —formación que abandonó hace dos años para volver al sector privado— presenta ahora su ... libro 'España tiene solución', en el que plantea la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y poner en marcha una serie de medidas para obrar el «segundo milagro económico español».

–¿Cómo conseguir devolver el prestigio a las instituciones con la que está cayendo?

–En España no habíamos visto a ningún político con tan poca vergüenza como Pedro Sánchez. El sistema estaba pensado para líderes que tenían un baremo moral o una serie de límites que Sánchez no tiene y por lo tanto se ha demostrado que el sistema es mejorable. Hay que recuperar la democracia, garantizar la separación de poderes, poner límites al poder.... Y con todo lo que está ocurriendo en las últimas semanas ha quedado demostrado que esos cambios son más necesarios que nunca.

–Pero, ¿cómo recuperar esa confianza perdida?

–Dependerá sin duda del siguiente gobierno porque de éste ya no se puede esperar absolutamente nada. Pero también de que los ciudadanos nos impliquemos un poquito más en los asuntos públicos. España, mires donde mires, está rebosante de talento y sin embargo hemos dejado la gestión de lo común en en manos de la gente que menos talento tiene. Tenemos que ser mucho más exigentes con nuestros políticos para restituir el prestigio de las instituciones.

–Lo dice usted que abandonó la política. ¿Piensa volver?

–No. Yo he sido político accidentalmente. Me siento muy cómodo en el mundo privado y lo que quiero es aportar mi granito de arena porque creo que este país va por un rumbo equivocado.

–¿Y es ahí donde enmarca su futura fundación?

–En septiembre lanzamos este centro de pensamiento con la idea de atraer a gente con talento de distintos ámbitos. Gente que tiene poco interés por la política, pero que sí está dispuesta a compartir su experiencia y su conocimiento para hacer un análisis serio y propuestas de reforma.

–¿Cree que Sánchez va a acabar la legislatura?

–Tengo serias dudas, pero con Sánchez hay que esperar lo inesperado. Dependerá de lo que crea que le va mejor a él personalmente. Y, en ese sentido, supongo que él entiende que le va mejor estar dentro del poder porque, probablemente con razón, puede controlar o influir mejor en el ámbito de la justicia.

–Los suyos aún le respaldan...

–Los suyos te respaldan siempre hasta que dejas de ser útil para ellos.

–Feijóo ha dicho que quiere gobernar en solitario, sin Vox. Pero, ¿cree que PP y Vox están condenados a entenderse?

–Hay gente de ambas partes que se enfada cuando digo que tienen que colaborar un poco más cuando la realidad es que ya están colaborando y gobernando juntos en muchos sitios, aunque lo intenten ocultar. Son juegos políticos de los que los españoles ya se están cansando. Claro que se van a tener que entender. Ya veremos en qué condiciones.

–¿Por qué cree que la derecha apenas ha gobernado en Asturias?

–Asturias, lamentablemente, siempre ha tenido un volumen de personas dependientes porcentualmente mayor al de otros lugares. Y cala esa idea de que cuanto peor nos va, más necesitamos a la izquierda, que a la vez hace que nos vaya peor, lo que hace que necesitemos más a la izquierda... Un círculo vicioso del que yo espero que salga.

–Asturias, una comunidad históricamente de izquierdas, acaba de anunciar una rebaja en el IRPF. ¿Qué lectura hace de eso?

–Bajar los impuestos es algo deseable, pero no es suficiente. Si mantenemos el nivel de gastos y bajamos los impuestos, entonces lo que conseguimos es déficit, que también acabará pagando el contribuyente. No se trata de despedir a enfermeros, ni a profesores, ni a bomberos, se trata de revisar si todo lo que gastamos lo gastamos bien. Un ejemplo claro es el gasto absolutamente irracional derivado de la descentralización sanitaria. Antes había una central de compras para todos los medicamentos y ahora cada comunidad tiene la suya, multiplicando el coste de los medicamentos. Y así, infinidad de cosas. Con los avances tecnológicos todos hemos aprendido a hacer más con menos recursos. Todos, menos el Estado, que cada vez hace menos con más recursos.

–¿Cree que una gestión desde Madrid sería más eficaz para atender, por ejemplo, a la zona rural asturiana?

–Igual que cuando te ponen una multa de tráfico en otra comunidad –incluso con un coche de alquiler– las diferentes administraciones colaboran para que la multa te llegue a casa, la Administración podría ser igual de eficiente para proveerte el servicio. Pero ¿por qué no eliminamos gobiernos intermedios? Porque son centros de colocación política de los que no quieren prescindir. Si se hiciera, notaríamos mayor eficacia y ahorro.

–¿Aboga entonces por que desaparezcan las administraciones?

–Abogo por una supersimplificación de la estructura administrativa en beneficio de un servicio mucho más eficiente. Yo quiero que cuando esté en otra comunidad me den el mismo servicio médico que me dan aquí y no me consideren desplazado. Que cuando tenga unos servicios sociales concedidos en un sitio o un plan de vacunación, no cambien porque cambies de domicilio.

–En esa España que tiene solución de la que habla en su libro. ¿qué papel jugaría Asturias?

–Las oportunidades que tiene Asturias son brutales, pero requieren un cambio de mentalidad, no sólo de Asturias sino del conjunto de España. Hay que darle la vuelta a todo. Hay que pensar en ganar productividad, en crear, en generar riqueza, en facilitarle la vida al que crea empleo, no en ponérselo difícil.

–Habla en su libro del riesgo de los nacionalismos. ¿Cree que existe ese riesgo en Asturias?

–Sí, claro. Lo lógico sería que, preservando lo particular de cada región, reforzáramos lo común. Pero a los políticos les interesa crear 'nacioncitas' para montar sus propias estructuras, que, estoy convencido, van en detrimento del conjunto. Generan mucha inseguridad jurídica e incertidumbre, que ahuyenta tanto al inversor nacional como al extranjero.

–¿España debería tener una estrategia nacional más autónoma en materia de defensa?

–Debería tener una política de defensa más ambiciosa, porque para tener influencia exterior hay que tener una defensa sólida. Y si estamos en un club donde otros invierten un porcentaje importante de su PIB, o cumplimos, o nos salimos. Pero si optamos por salir, hay que asumir las consecuencias: nos aislamos y nos exponemos a un gran riesgo, especialmente en Ceuta y Melilla. De hecho, creo que en la última cumbre España perdió una gran oportunidad de pedir que Ceuta y Melilla estuvieran protegidas por el tratado de la OTAN. Si aportamos recursos, también debemos exigir que una parte se destine a la defensa del conjunto de nuestro territorio.