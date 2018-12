«Ser solidario y dar un poquito de tu sangre solo te lleva unos minutos» 00:43 Cristina Mitre, con su libro 'Mujeres que corren' frente a una unidad móvil de donación, en La Calzada, en Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA «Todo es encontrar la oportunidad de hacerlo, ver por la calle los autobuses o que te envíen un mensaje por teléfono» EUGENIA GARCÍA Domingo, 30 diciembre 2018, 03:17

Como buena deportista, Cristina Mitre tiene buena sangre. Sangre inquieta, porque esta gijonesa es periodista 'freelance', tiene su propio 'podcast' y más de 90 millones de seguidores en las redes sociales están pendientes de sus consejos sobre belleza y vida saludable. Pasa estas fiestas en Asturias y acepta sin dudarlo la invitación de EL COMERCIO para acercarse a una de las unidades móviles y apoyar la campaña 'Donando sangre con...', realizada en colaboración con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado para promover la hemodonación. Antes que ella, por estas páginas pasaron la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el rector, Santiago García Granda; la vicealdesa de Oviedo, Ana Taboada; el consejero de Sanidad, Francisco del Busto; la capitana del Telecable, Sara Lolo; la regatista y oro olímpico en Londres Ángela Pumariega; el periodista deportivo Juanma Castaño; Manuel Paz, director de la Ocas; Francisco Javier Puerta Muñoz, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón; el actor Félix Corcuera, y los exfutbolistas Armando Álvarez (del Oviedo) y Tati Alcalde (del Sporting).

-¿Cree que la gente tiene miedo a donar?

-Creo que muchos no lo hacen por desconocimiento. Pensamos que es algo que duele o que requiere mucho tiempo y al final, con el tema de la donación de sangre parece que nunca ves el momento. Pero todo es encontrar la oportunidad de hacerlo: ver por la calle los autobuses de donación o que te envíen un mensaje, porque es una cosa muy sencilla que solo lleva diez minutos.

-¿Por qué aceptó nuestra llamada?

-Yo, que promuevo los hábitos de vida saludable y les digo a las mujeres lo importante que es hacer deporte, creo que también las puedo animar a hacer este gesto tan sencillo y que puede ayudar a tantísima gente. Si has pasado por una enfermedad, sabes lo que supone que la gente done sangre y sea solidaria. Todos vamos a necesitar sangre en algún momento. Me parece un acto generoso, fácil y que suma.

-Además en estas fechas...

-En estas fechas en las que apelamos siempre a la solidaridad, ¿qué menos? A veces pensamos que ser solidario lleva mucho tiempo o requiere mucho esfuerzo, y no. Ser solidario solo te lleva cinco minutos y dar un poquito de tu sangre.

-¿Qué le diría a quienes aún así son reticentes?

-Al final estás dando vida a alguien. Y saber que tu sangre puede ayudar a una persona que está pasando por un momento difícil y a ti solo te ha llevado unos minutos de tu tiempo...

-¿Sabe su grupo sanguíneo?

-¡No tengo ni idea! (Risas) Lo que sí sé es que tengo la hemoglobina en un nivel muy bueno y la tensión también... Vamos, ¡a tope de 'power'!

-Como buena deportista. ¿Correr le oxigena la sangre?

-Correr oxigena la sangre, oxigena el cerebro, oxigena el cuerpo y da muchísima vida. También te hace el corazón más grande. En todos los sentidos.

-¿Qué ha hecho por usted este ejercicio?

-Me ha abierto un mundo de posibilidades. Te hace conocer a más gente, y creo que corriendo desarrollas esa capacidad de estar a gusto, dentro de lo duro que es correr. Eso tiene una transferencia para la vida brutal. Y luego los corredores tienen esa otra cualidad que es la empatía, son capaces de ponerse en la piel del otro.

Correr solas

-Esta es una demostración.

-Estando sano eres consciente de que hay quien no puede correr porque no lo está. Creo que es el deporte que más transferencias a la vida real tiene, porque se sufre, porque cuesta, porque duele, es difícil y no está al alcance de todo el mundo. Pero siempre compensa.

-¿Recuerda la última vez que se le heló la sangre?

-Desafortunadamente, creo que este mes, con el asesinato de Laura Luelmo, se nos heló a todos un poco.

-Usted es 'lobo solitario', pero hay muchas mujeres que tienen miedo a correr solas...

-Para eso está 'Sincronizadas', una herramienta que permite que ninguna mujer deje de correr porque no se siente segura o porque se siente insegura de sus posibilidades. Le permitirá conocer a otras mujeres con las que compartir una pasión, y hacerlo acompañada es muchísimo más fácil y estás más motivada con el ejercicio. Hay mucha gente a la que nunca hubiera conocido si no hubiese sido por un par de zapatillas y unas mallas .

-Su sangre está 'a tope de power'. ¿Cuáles son las claves?

-Los hábitos de vida saludable son dos cosas muy sencillas: la dieta y el ejercicio físico, que a veces se nos olvida que los 10.000 pasos que recomiendan son el mínimo (Risas). Si la gente fuese consciente de que el verdadero beneficio del deporte es más emocional que físico, los parques estarían llenos.

-¿A quién le gustaría transfundir?

-A cualquiera que lo necesite. Por eso me parece un gesto tan bonito.