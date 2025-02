Temporal Asturias | La región se recupera del paso de 'Amelie' bajo los efectos de un nuevo frente de viento y lluvia

EVA FANJUL GIJÓN. Martes, 5 de noviembre 2019, 04:18 | Actualizado 11:02h. Comenta Compartir

'Amelie' se ha ido pero el viento y la lluvia permanecerán en Asturias los próximos días. Un nuevo sistema frontal asociado a una borrasca situada en el entorno de las Islas Británicas ha dado el relevo al temporal que azotó el pasado fin de semana la región con vientos de hasta 130 kilómetros hora y causó más de 500 incidencias en 55 concejos. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el nuevo frente dejará en la región rachas de viento muy fuerte, sobre todo en la mitad oriental del litoral y de la Cordillera. Además, se esperan precipitaciones generalizadas que pueden ser intensas e ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas máximas descenderán y la nieve aparecerá en cotas entre los 1.300 y 1.600 metros.

Por el momento hoy se mantiene la alerta naranja por fenómenos costeros en litoral, donde se esperan olas de entre 5 y 6 metros de altura, y la flota asturiana permanecerá amarrada por segundo día consecutivo. Los 260 barcos pesqueros no saldrán a faenar hasta que no remita el temporal que el lunes registró olas de más de diez metros. El presidente de Federación de Cofradías de Pescadores del Principado, Dimas García, considera que «se trata de un temporal corto que no perjudicará mucho a la flota». Es más, García abunda en que «estos parones breves benefician a las pesquerías porque les dan un respiro». También destaca que a pesar del fuerte oleaje, «no se registraron daños en embarcaciones ni puertos al tratarse de un temporal de viento, sin mar de fondo y que no coincidió con una mareona».

Partes al seguro

En tierra, los municipios más afectados, como Gijón, LLanes, Avilés o Villaviciosa, se afanan en recuperar la normalidad. En todos ellos se intensificaron ayer las tareas de limpieza y retirada de troncos, ramas y otras secuelas del temporal. Estos son días de evaluar el alcance de los daños, presentar partes a los seguros y mantener la alerta ante la posibilidad de que se puedan dar más incidentes.

A la hora de reclamar por los daños causados por el viento o la lluvia «lo primero es estar asegurado», indica el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros del Principado, Reinerio Sarasúa. Si existe una póliza, «los daños los cubrirá nuestra compañía o el Consorcio de Seguros. En casos muy graves, en los que se declara zona catastrófica, la responsabilidad pasa a la Administración del Estado», explica.

'Amelie' se sintió con fuerza en el oriente, donde también se espera que hoy la borrasca sea más intensa. Municipios como Llanes, que registró 55 incidentes, hicieron ayer balance de daños. El Ayuntamiento constató 24 percances, en su mayoría relacionados con la caída de árboles, que en varios casos cortaron carreteras, calles y caminos; además de afectar al tendido de suministro eléctrico, servicio de alumbrado y telefonía.

El contrapunto se encuentra en el Occidente. Allí los efectos de 'Amelie' no tuvieron consecuencias tan graves pero sí dejaron más de una incidencia. En Cangas del Narcea, el fuerte viento rompió tres ventanales en las viviendas situadas al lado del Hospital Carmen y Severo Ochoa. «Llevamos años de peleas con la Administración para que aseguren las ventanas y no pasa nada. Con cada temporal estamos igual», relató uno de los afectados. «Se han caído tejas y cada vez hay más humedades, aunque ya vienen de mucho antes», añadió.