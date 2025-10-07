El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concentración de médicos ante el HUCA, durante la convocatoria de huelga del pasado viernes. Pablo Nosti

Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes

El Colegio de Enfermería denuncia a través de un comunicado «reiteradas declaraciones contra la profesión, que denostan ante la ciudadanía», lo que «refleja no tanto injusticias laborales como compel

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 07:28

Comenta

«Las enfermeras somos enfermeras, basta ya». Es el titular del comunicado con el que el Colegio de Enfermería de Asturias ha querido mostrar su ... malestar con «las preocupantes declaraciones escuchadas» en la huelga de médicos del pasado viernes. «Nos hacen responsables de sus penurias y, lo que es peor, de poner en riesgo la salud de los pacientes. No lo podemos permitir», esgrime el presidente de la entidad colegial, Esteban Gómez.

