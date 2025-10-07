Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes

«Las enfermeras somos enfermeras, basta ya». Es el titular del comunicado con el que el Colegio de Enfermería de Asturias ha querido mostrar su ... malestar con «las preocupantes declaraciones escuchadas» en la huelga de médicos del pasado viernes. «Nos hacen responsables de sus penurias y, lo que es peor, de poner en riesgo la salud de los pacientes. No lo podemos permitir», esgrime el presidente de la entidad colegial, Esteban Gómez.

Los médicos luchan por un Estatuto Marco propio y unas condiciones laborales que tengan en cuenta su formación, su grado de responsabilidad y el hecho de que «el sistema sanitario no sería posible sin nosotros». El Colegio de Enfermería, que dice respetar «cualquier protesta de nuestros compañeros de otras profesiones», no tolera, sin embargo, «los pasquines o declaraciones que insinúan que las enfermeras van a sustituir a los médicos, simplemente por el reconocimiento de categoría que les correponde por su nivel académico. Como si la competencia de las enfermeras fuera la razón de que se les trate mal laboralmente».

En el comunicado, hecho público a través de la página web del Colegio de Enfemería, critica que «denostar a las enfermeras ante la ciudadanía nos parece un argumento pobre, triste y que poco o nada ayuda a conseguir mejoras laborales sin entorpecer las del resto». Es más, «las declaraciones reiteradas contra las enfermeras, que exigimos no se repitan, reflejan no tanto injusticias laborales como complejos no resueltos», prosigue el escrito, reforzado con declaraciones de Esteban Gómez que el Colegio está difundiendo en redes sociales.

La tensión entre médicos y enfermeras lleva fraguándose desde hace tiempo, aunque ambos colectivos profesionales evitaban el enfrentamiento abierto. A raíz de la huelga celebrada el pasado viernes -para protestar contra la actual reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud-, la polémica se ha hecho más que evidente. «Las enfermeras, que también tenemos nuestros problemas, no usamos a otros colectivos para buscar mejoras ni buscamos la confrontación entre profesiones», remarcan.

Ante esta situación, Esteban Gómez anima a las enfermeras «a alzar la voz y demostrar que tenemos un lugar en el sistema sanitario del futuro, con orgullo y sin ningún tipo de complejo». Y al coletivo de médicos: «Luchen por sus legítimos intereses de la forma que quieran, pero eviten realizar injerencias en nuestra profesión».