Concentración convocada por el sindicato médico ante el edificio de consultas externas del HUCA.

Concentración convocada por el sindicato médico ante el edificio de consultas externas del HUCA. Pablo Nosti

Primer balance de la huelga de médicos en Asturias: «Nuestro malestar ha llegado al límite y la adhesión ha sido demoledora»

El Simpa asegura que tres cuartas partes de los facultativos de Atención Primaria han secundado la jornada de paro, llegando al 80% de media en los hospitales. «Eso, pese a los servicios mínimos establecidos, que son abusivos», critican

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:22

La huelga sanitaria «está siendo un éxito» y «muy importante». Es el balance que hacía esta mañana el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) ... sobre la jornada de paro al que hoy estaban llamados los 3.896 facultativos que trabajan en la red pública y concertada del Principado. Su secretario general, José Antonio Vidal, cifraba en un 75% la adhesión en Atención Primaria, esto es, las tres cuartas partes de los médicos de Familia han secundado el paro. En cuanto a los hospitales, «está siendo muy variable», de hecho, en Cabueñes o el San Agustín «hay servicios en los que se supera el 80%.

