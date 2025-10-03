Primer balance de la huelga de médicos en Asturias: «Nuestro malestar ha llegado al límite y la adhesión ha sido demoledora»

La huelga sanitaria «está siendo un éxito» y «muy importante». Es el balance que hacía esta mañana el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) ... sobre la jornada de paro al que hoy estaban llamados los 3.896 facultativos que trabajan en la red pública y concertada del Principado. Su secretario general, José Antonio Vidal, cifraba en un 75% la adhesión en Atención Primaria, esto es, las tres cuartas partes de los médicos de Familia han secundado el paro. En cuanto a los hospitales, «está siendo muy variable», de hecho, en Cabueñes o el San Agustín «hay servicios en los que se supera el 80%.

Y todo, puntualizó Vidal, «pese a unos servicios mínimos abusivos», que obligan a trabajar hasta el 61% de la plantilla de médicos en algunos dispositivos y áreas sanitarias. Es más, en las alas de Asturias, se están dando casos en los que «ningún compañero ha podido hacer huelga». Aun así, «los datos son demoledores y contundentes, y demuestran que el malestar de los profesionales ha llegado a un límite».

El secretario general del Simpa hacía estas declaraciones en la concentración convocada ante el edificio de consultas externas del HUCA, donde anunció también que el Ministerio de Sanidad había decidido reanudar las negociaciones sobre el Estatuto Marco y ha convocado a los representantes sindicales de los médicos a una reunión la próxima semana. En la reforma de dicho Estatuto, que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, está el origen de esta protesta de alcance nacional. «No les queda otra solución que negociar. Es que otra jornada como ésta no la resiste el sistema sanitario. Igual la ministra sí, en su globo de cristal. Pero no las autonomías, y muy concretamente Asturias».

Ampliar

Los médicos asturianos, al igual que los del resto de España, piden un Estatuto propio, que tenga en cuenta la amplia formación y grado de responsabilidad de este colectivo profesional. «Estamos aquí por la dignidad de nuestra profesión y nuestras condiciones laborales. Trabajamos jornadas maratonianas de 24 horas, no tenemos derecho a descansos como el resto, nuestras horas extraordinarias no cuentan para la jubilación...», enumeraba el secretario general del Simpa, mientras de fondo los manifestantes gritaban «esto es no es vocación, esto es explotación».

El colectivo recuerda que «sin el trabajo de los médicos no es posible el sistema sanitario» y hoy gritaron alto y claro que se «nos pasamos por el arco» el Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Mónica García. La concentración convocada por el Simpa no es la única que ha canalizado «la indignación» de los facultativos asturianos, que dicen «basta ya, hemos llegado al límite». La Plataforma de Médicos del Sespa (Servicios de Salud del Principado), constituida este verano, también ha salido a la calle. En su caso, ante la sede del Sespa en Oviedo, «corazón administrativo» de la sanidad pública asturiana. Sus organizadores consideran que «la consejería también debe intervenir para que se de una solución a nuestras reivindicaciones».