Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 10 de agosto

Hay previsión de un ascenso de hasta 6 o 7 ºC más que el sábado, aunque en el litoral y zonas próximas el ascenso será más moderado

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:18

La previsión del tiempo en Asturias depara para este domingo: los cielos estarán prácticamente despejados, aunque no se descartan algunas nubes bajas a primeras horas de la mañana. Por la tarde, a lo sumo, podrían aparecer algunos intervalos de nubes medias desde la cordillera sin importancia. No se prevén precipitaciones en ningún momento. Los vientos serán flojos con algunas rachas de nordeste localmente moderadas en la costa. Pero lo más destacado del día, sin lugar a dudas, será el ascenso térmico de las máximas. Hay previsión de un ascenso de hasta 6 o 7 ºC más que el sábado, aunque en el litoral y zonas próximas el ascenso será más moderado. Las mínimas se mantendrán salvo en la costa donde, ligeramente, subirán un poco. La Agencia Estatal de Meteorología activará a las 13:00 horas el aviso amarillo tanto en el suroccidente como en la cordillera por altas temperaturas. Este aviso concluirá a las 21:00 horas. En dicho aviso se indica la posibilidad de llegar a alcanzar, puntualmente, los 37 ºC. El lunes también será un día muy caluroso donde se volverán a superar, con alta probabilidad, los 35 ºC en el Principado. Calor también para el martes pero, a partir del miércoles, bajarán las temperaturas.

