Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 14 de septiembre

Las temperaturas máximas subirán hasta 4 o 5 ºC respecto al sábado

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:16

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: afrontaremos un domingo soleado durante todo el día (salvo algunas nubes únicamente a primera horas de la mañana) en todo el Principado de Asturias. Los vientos serán flojos y variables, predominando de oeste en la costa y de sur-suroeste en el interior. Las temperaturas máximas subirán hasta 4 o 5 ºC respecto al sábado en casi toda la región. En la costa y en algunos puntos del oeste el ascenso será algo más liviano (hasta 2 o 3 ºC más). Así pues, se anotarán los 26/27 ºC en casi todo el interior, salvo en el interior occidental donde podrían rondar los 29/30 ºC. En las localidades costeras, por lo general, se llegará a los 24 o 25 ºC. El lunes nos cruzará un frente frío poco activo que dejará abundante nubosidad en Asturias que irá entrando desde el flanco oeste a lo largo de la mañana. Estas nubes también dejarán precipitaciones de carácter débil que se irán generalizando por toda la Comunidad Autónoma. Además, las temperaturas bajarán de forma notable puesto que, respecto a las que se registren el domingo, descenderán hasta 6/8 ºC menos. Por lo tanto, habrá poblaciones asturianas que les cueste alcanzar los 20 ºC. Así todo, el tiempo irá mejorando con el transcurso de la semana y volveremos a tener días soleados y con temperaturas por encima de los 25 ºC.

