El tiempo en Asturias: esta es la previsión para este domingo, 22 de junio

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 21 de junio 2025, 18:22

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: concluiremos la semana con una jornada nubosa en prácticamente todo el Principado de Asturias. La probabilidad de precipitaciones será baja pero, en todo caso, no se descarta que se pueda escapar alguna llovizna poco importante en algún momento del día. Los vientos serán flojos predominando de norte-nordeste por la tarde, momento en el que no se descarta alguna racha moderada en el litoral. Las temperaturas máximas subirán en el interior occidental y central, y se mantendrán en el resto de la región. Las mínimas apenas variarán respecto al sábado aunque no se descarta algunos descensos muy ligeros y locales en el suroccidente. El lunes esperamos otro día nuboso con más claros hacia la cordillera. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán de nordeste con rachas moderadas al menos en la costa. Las temperaturas máximas subirán un poco en el interior, mientras que las mínimas ascenderán en la costa y no experimentarán cambios en el resto. El martes subirán las temperaturas pero predominarán las nubes medias y altas. Además, habrá posibilidad de chubascos de origen tormentoso.

