Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 31 de agosto

A lo largo de la mañana remitirán las precipitaciones y se abrirán grandes claros

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:35

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: amaneceremos con cielos muy nubosos y precipitaciones débiles sobre todo en el centro y en el oriente asturiano. A lo largo de la mañana remitirán las precipitaciones y se abrirán grandes claros. Pero durante la tarde volverá la nubosidad y dejará chubascos irregularmente repartidos pero que serán más probables y frecuentes en la cordillera y otras zonas del interior asturiano. De hecho, no se descarta que estos chubascos puedan localmente venir acompañados de tormenta. Los vientos soplarán de componente oeste con rachas moderadas en la costa donde podrían esperarse incluso intervalos fuertes. Igualmente, en zonas altas del occidente no se descartan rachas muy significativas. En el resto, serán vientos flojos con rachas moderadas a lo sumo. Las temperaturas máximas y mínimas descenderán, tanto en un caso como en el otro, de forma generalizada hasta 3 o 4 ºC menos que las anotadas el sábado. El lunes empezaremos la semana con intervalos nubosos, con más claros durante la mañana, y con la posibilidad de algún chubascos por la tarde. Las temperaturas serán muy similares. Además, hay que destacar la posibilidad de olas de hasta 4 metros de altura en la costa (aviso amarillo AEMET).

