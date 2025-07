El tiempo en Asturias: esta es la previsión para este domingo, 6 de julio

E. C.

La previsión del tiempo en Asturias para el domingo: amaneceremos el domingo con nubosidad de tipo bajo que rápidamente irá desapareciendo para dar paso a un mayor protagonismo del sol que brillará en prácticamente todo el Principado a mediodía. Pero, a lo largo de la tarde, iremos observando como van a ir entrando nubes por el noroeste que se irán extendiendo por toda la región. De hecho, no se descarta que se pueda escapar alguna llovizna al final de la tarde o, al menos, por la noche. Los vientos predominarán de noroeste-oeste con rachas moderadas en la costa durante casi todo el día, y flojos en el interior salvo por la tarde cuando también podrían darse algunas rachas algo más significativas. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán muy similares salvo en altas zonas de montaña donde podrían descender ligeramente. Las mínimas no variarán salvo de forma local en zonas del interior donde bajarán, a lo sumo, 1 ºC respecto al sábado. El lunes será un día con cielos cubiertos y precipitaciones débiles pero generalizadas. Esta inestabilidad será más frecuente durante la mañana. Las temperaturas bajarán en todo el Principado hasta 4 o 5 ºC por lo que claramente no será un día ni mucho menos veraniego. A partir del martes comenzarán a recuperarse las temperaturas.

