El tiempo en Asturias para este domingo, 7 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:10

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: amaneceremos con nubes de tipo medio y alto que no dejarán apenas precipitaciones. Hacia el mediodía se prevé la apertura de claros aunque aún seguirán presentes algunas nubes. A lo largo de la tarde observaremos como la nubosidad irá claramente en aumento hasta llegar a cubrir la totalidad del cielo asturiano. Estas nubes dejarán precipitaciones en cualquier punto del Principado. Los vientos comenzarán soplando de suroeste con rachas moderadas o incluso localmente fuertes en zonas altas del occidente, y rolarán a oeste e incluso noroeste conforme vaya avanzando la jornada. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en el interior. Tras el importante ascenso que hemos vivido el sábado, el domingo bajarán hasta 8 ºC en el interior (sobre todo en el suroccidente). En la costa y proximidades el descenso será más ligero. El lunes se espera un día muy nuboso en el centro y en el oriente donde serán posibles algunas precipitaciones de carácter débil. Hacia el occidente la nubosidad será menos compacta y la probabilidad de precipitaciones menor. Durante la tarde de mañana se irán abriendo claros en Asturias. Las temperaturas seguirán descendiendo.

El tiempo en Asturias