El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 7 de septiembre

A lo largo de la tarde observaremos como la nubosidad irá claramente en aumento

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:10

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: amaneceremos con nubes de tipo medio y alto que no dejarán apenas precipitaciones. Hacia el mediodía se prevé la apertura de claros aunque aún seguirán presentes algunas nubes. A lo largo de la tarde observaremos como la nubosidad irá claramente en aumento hasta llegar a cubrir la totalidad del cielo asturiano. Estas nubes dejarán precipitaciones en cualquier punto del Principado. Los vientos comenzarán soplando de suroeste con rachas moderadas o incluso localmente fuertes en zonas altas del occidente, y rolarán a oeste e incluso noroeste conforme vaya avanzando la jornada. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en el interior. Tras el importante ascenso que hemos vivido el sábado, el domingo bajarán hasta 8 ºC en el interior (sobre todo en el suroccidente). En la costa y proximidades el descenso será más ligero. El lunes se espera un día muy nuboso en el centro y en el oriente donde serán posibles algunas precipitaciones de carácter débil. Hacia el occidente la nubosidad será menos compacta y la probabilidad de precipitaciones menor. Durante la tarde de mañana se irán abriendo claros en Asturias. Las temperaturas seguirán descendiendo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este domingo, 7 de septiembre

El tiempo en Asturias para este domingo, 7 de septiembre