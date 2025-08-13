El tiempo en Asturias para este jueves, 14 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:01 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este jueves: amaneceremos con cielos cubiertos de nubosidad baja. A partir del mediodía se abrirán grandes claros en el sur del Principado y, a medida que transcurran las horas, también en el resto del interior. La costa, a priori, será el sector donde más cueste que despeje (en el caso de hacerlo volverá a cubrirse de nubes en la tarde-noche). Los vientos serán flojos en general. Las temperaturas subirán hasta 2 o 3 ºC principalmente en la cordillera y también en el cuadrante noroccidental asturiano. En el resto el ascenso será mucho más ligero en el caso de producirse. Las mínimas, por su parte, apenas variarán. Pero todo los focos se centran en el viernes. Cabe la posibilidad de poder batir récord histórico en poblaciones del interior. Las temperaturas ascenderán de forma muy intensa de tal forma que la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar el aviso naranja por altas temperaturas en todo el interior a partir de las 13:00 horas. Muchas poblaciones se acercarán a los 40 ºC y, en casos concretos, podrían incluso superar dicha cifra. Será el día más caluroso de lo que va de año y, aunque está por ver, no se descarta que en puntos del interior sea el más caluroso desde que se tienen registros históricos.

