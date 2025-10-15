El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este jueves, 16 de octubre

Esperamos unas condiciones meteorológicas estables en todo el Principado

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:10

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: esperamos unas condiciones meteorológicas estables en todo el Principado de Asturias gracias a la presencia aún de un potente anticiclón centrado en las Islas Británicas cuyo radio de acción abarca nuestra región. Pero eso no es óbice para que afrontemos una mañana con brumas en el cielo, al menos, en la costa y muchos otros puntos de la mitad norte asturiana. Cuanto más nos desplacemos hacia el sur la probabilidad de ver cielos más despejados será más alta. De cualquier forma, observaremos como a partir del mediodía las brumas irán desapareciendo y el sol será protagonista prácticamente toda la Comunidad Autónoma. Los vientos serán flojos pudiendo predominar de componente este en el litoral. Las temperaturas serán muy similares a las del miércoles puesto que apenas experimentarán cambios. El viernes también será un día estable con cielos poco nubosos, salvo algunas brumas nuevamente en las primeras horas de la mañana.. Durante el fin de semana las altas presiones se desplazarán hacia el continente europeo, permitiendo que una borrasca atlántica se acerque. Ello conllevará un aumento de nubes y, en el caso del domingo, de precipitaciones (al menos en la recta final del día).

