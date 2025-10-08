El tiempo en Asturias para este jueves, 9 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:04 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: esperamos un día marcada por la nubosidad. Tanto por la mañana como por la tarde las nubes estarán presentes en el cielo, aunque en el caso de la tarde no se descarta que puedan ser algo menos compactas. Las precipitaciones no se descartan pero, así todo, serán débiles o muy débiles. Los vientos predominarán de noreste-este con posibilidad de rachas moderadas especialmente en el litoral. Las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur asturiana entre uno y dos grados, salvo en zonas altas de la cordillera donde podrían descender hasta 3 ºC. En la mitad norte, en cambio, no experimentarán variaciones significativas. Las temperaturas mínimas subirán muy ligeramente en la costa y en el occidente, se mantendrán en el resto. El viernes se prevé bastante mejor tiempo con una tendencia a abrirse grandes claros conforme transcurran las horas. Igualmente, el sábado y el domingo disfrutaremos de dos días soleados en todo el Principado. Además, las temperaturas tenderán al alza, siendo el domingo el día más agradable.

