Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este jueves, 28 de agosto

Bajarán las temperaturas en el Occidente y en la cordillera

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:34

Tras las precipitaciones de este miércoles por la noche, la previsión del tiempo en Asturias para este jueves depara unas condiciones meteorológicas relativamente estables aunque, de cualquier forma, no se descarta que alguna llovizna se pueda escapar durante la mañana en zonas del litoral. En general, estaremos hablando de nubes y claros a lo largo de prácticamente todo el día. Los vientos soplarán de componente oeste con rachas moderadas en la costa y flojas en el interior.

Las temperaturas máximas descenderán en el sector occidental y en zonas altas de la cordillera. Este descenso será de hasta 2 ºC menos que este miércoles. Las mínimas, por su parte, bajarán de forma generalizada entre 1 y 2 ºC en todo el Principado de Asturias.

El viernes también afrontaremos un día estable con intervalos nubosos y una probabilidad muy baja o inexistente de precipitaciones. Los vientos seguirán predominando de componente oeste con rachas algo más significativas en la costa. De hecho, se espera que la Agencia Estatal de Meteorología active el aviso marítimo de nivel amarillo por la posibilidad de rachas fuertes hasta las 14 horas. En cuanto a las temperaturas, subirán tanto las máximas como las mínimas.

El sábado será el día más cálido de la semana con registros de hasta 30 ºC en el interior asturiano. De cualquier forma, es muy probable que las lluvias lleguen en la madrugada del sábado al domingo y bajen las temperaturas de cara a la jornada dominical.

