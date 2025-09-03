El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este jueves, 4 de septiembre

No se descartan precipitaciones de carácter débil que podrían afectar a cualquier punto pero serán más frecuentes en el interior

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:08

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: esperamos una mañana estable con nubes y claros en líneas generales, aunque el occidente, en principio, se verá más afectado por la nubosidad que el oriente donde predominarán los grandes claros. Durante la segunda parte del día nos visitará un frente frío que al tocar tierra perderá fuerza, siendo por lo tanto poco activo pero lo suficiente como para conseguir llenar de nubes todo el cielo de la región, especialmente, en el tramo final de la tarde. En ese momento, no se descartan precipitaciones de carácter débil que podrían afectar a cualquier punto pero serán más frecuentes en el interior.

En cuanto a los vientos, soplarán de suroeste al principio del día con rachas moderadas sobre todo en el occidente asturiano, pasando a fijarse de componente oeste por la mañana. Con la llegada del frente, los vientos rolarán a noroeste pero perderán intensidad puesto que se esperan flojos. Comenzarán primero notándose estos vientos de noroeste en el litoral durante las primeras horas de la tarde, y acabarán afectando a todo el Principado con el transcurso de la misma. Las temperaturas máximas descenderán una media de entre 2 y 3 ºC, aunque será más ligero el descenso en el occidente. Las mínimas bajarán únicamente en la mitad oriental.

El viernes se prevé mejor tiempo con un mayor predominio del sol acompañado de un ascenso térmico que se volverá a repetir el sábado.

