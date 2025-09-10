El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
El tiempo en Asturias para este jueves, 11 de septiembre

La nubosidad irá aumentando desde el occidente e irá cubriendo el cielo asturiano con el transcurso de la mañana

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:22

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: durante las primeras horas de la mañana tendremos cielos poco nubosos, pero rápidamente la nubosidad irá aumentando desde el occidente e irá cubriendo el cielo asturiano con el transcurso de la mañana. Estas nubes más compactas sobre todo a partir de la tarde cuando la probabilidad de precipitaciones aumente. Aunque durante la mañana no se descarta alguna precipitación débil, será durante la tarde-noche cuando las lluvias se generalicen y puedan afectar a cualquier punto del Principado. Las temperaturas máximas se mantendrán respecto al miércoles, salvo en el suroccidente donde ligeramente serán un poco más bajas. Las mínimas descenderá en la cordillera central y zonas próximas, mientras que en el resto no experimentarán grandes cambios. Los vientos soplarán de suroeste moderados en el occidente al principio del día, pero se fijarán de componente oeste a partir de las horas centrales de la jornada, afectando también con rachas moderadas al resto de la región.

El viernes tiempo estable por la mañana con tendencia a volver a aumentar las nubes por la tarde pudiendo dejar nuevamente algunas precipitaciones débiles. Tiempo más estable para el sábado y, especialmente, para el domingo cuando, además, subirán las temperaturas de forma generalizada.

