El tiempo en Asturias para este lunes, 1 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 31 de agosto 2025, 18:21 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: da inicio el otoño meteorológico que siempre comienza el primer día de septiembre. Esperamos nubes y claros por la mañana con tendencia a aumentar la nubosidad conforme avance la jornada. No se descartan algunos chubascos, especialmente a partir del mediodía. Esta inestabilidad remitirá durante la tarde para dar paso a una noche mucho más estable en la que, además, se abrirán claros. Los vientos soplarán de componente oeste con rachas moderadas que podrían ser incluso locamente fuertes en la costa. La Agencia Estatal de Meteorología activará hasta las 17:00 horas de la tarde el aviso amarillo en la mar por posibilidad de olas de hasta 4 metros al igual que por la probabilidad de rachas fuertes de viento. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o, en todo caso, descenderán muy ligeramente. Las mínimas no variarán respecto a las anotadas el domingo. El martes será un día soleado con, a lo sumo, algunas nubes de tipo alto durante la mañana. Las temperaturas subirán de forma generalizada gracias al predominio de vientos de suroeste-oeste. Las temperaturas seguirán subiendo el miércoles.

Temas

El tiempo en Asturias