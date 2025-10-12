El tiempo en Asturias para este lunes, 13 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: esperamos, nuevamente, unas condiciones meteorológicas estables en todo el Principado de Asturias desde primera hasta última hora del día. Los cielos estarán poco nubosos o despejados. Así todo, no se descartan algunos intervalos de nubes bajas sin importancia que podrían aparecer en la costa a lo largo del día (con más probabilidad en el litoral occidental). Por la tarde, podría desarrollarse cierta nubosidad de evolución en la cordillera. Los vientos serán flojos y variables, pudiendo fijarse de componente este en el litoral con rachas moderadas durante la segunda parte del lunes. Las temperaturas máximas serán muy similares a las del domingo, pudiendo descender a lo sumo un grado en la cordillera. Por lo tanto, afrontaremos un día festivo marcado por la estabilidad y un ambiente térmico muy agradable teniendo en cuenta que nos encontrarnos ya inmersos en pleno mes de octubre. El martes amaneceremos con nubes bajas en la costa y no se descarta que puedan extenderse a otros puntos de la mitad norte asturiana. En el resto, se esperan cielos soleados con nubes de evolución diurna en la cordillera por la tarde. Las temperaturas bajarán muy ligeramente pero se seguirán registrando valores por encima de los 20 ºC en la región.