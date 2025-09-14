El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este lunes, 15 de septiembre

Afrontaremos un lunes marcado tanto por las nubes, como por las precipitaciones y, especialmente, por un descenso muy importante de las temperaturas

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:24

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: afrontaremos un lunes marcado tanto por las nubes, como por las precipitaciones y, especialmente, por un descenso muy importante de las temperaturas. Amaneceremos con cielos ya muy nubosos salvo, en todo caso, en el sur de la región. Así todo, las nubes rápidamente se acabarán extendiendo por todo el cielo asturiano y dejarán precipitaciones débiles que recorrerán la región de occidente a oriente. Serán más frecuentes durante la mañana, pero por la tarde también harán acto de presencia, sobre todo en el oriente. Al final de la tarde no se descarta la apertura de algún tímido claro en el sector occidental. Las temperaturas bajarán de forma generalizada entre 6 y 8 ºC en todo el Principado, con algún descenso algo más moderado en zonas costeras del centro y del oriente. Así pues, en el litoral se llegarán a alcanzar los 19 o 20 ºC a lo sumo, y en la mayor parte del interior los 18/19 ºC, con la excepción del suroccidente donde podrían registrarse las máximas más altas con 21 o 22 ºC en Ibias por ejemplo. El tiempo comenzará a mejorar a partir del martes, dando paso a unos días que volverán a estar soleados y con temperaturas por encima de los 25 ºC con facilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  4. 4 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  5. 5 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  6. 6

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  9. 9

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  10. 10

    La asturiana Susana López Ares refuerza el equipo económico del PP nacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este lunes, 15 de septiembre

El tiempo en Asturias para este lunes, 15 de septiembre