El tiempo en Asturias para este lunes, 15 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:24

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: afrontaremos un lunes marcado tanto por las nubes, como por las precipitaciones y, especialmente, por un descenso muy importante de las temperaturas. Amaneceremos con cielos ya muy nubosos salvo, en todo caso, en el sur de la región. Así todo, las nubes rápidamente se acabarán extendiendo por todo el cielo asturiano y dejarán precipitaciones débiles que recorrerán la región de occidente a oriente. Serán más frecuentes durante la mañana, pero por la tarde también harán acto de presencia, sobre todo en el oriente. Al final de la tarde no se descarta la apertura de algún tímido claro en el sector occidental. Las temperaturas bajarán de forma generalizada entre 6 y 8 ºC en todo el Principado, con algún descenso algo más moderado en zonas costeras del centro y del oriente. Así pues, en el litoral se llegarán a alcanzar los 19 o 20 ºC a lo sumo, y en la mayor parte del interior los 18/19 ºC, con la excepción del suroccidente donde podrían registrarse las máximas más altas con 21 o 22 ºC en Ibias por ejemplo. El tiempo comenzará a mejorar a partir del martes, dando paso a unos días que volverán a estar soleados y con temperaturas por encima de los 25 ºC con facilidad.

Temas

El tiempo en Asturias