El tiempo en Asturias para este lunes, 18 de agosto

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:06

La previsión del tiempo en Asturias depara para este lunes: esperamos una jornada muy nubosa en todo el Principado. Estas nubes dejarán precipitaciones de carácter débil sobre todo durante la mañana puesto que, a priori, la tarde se presentará más estable. Estas lloviznas serán más frecuentes en el centro y en el oriente asturiano, mientras que la probabilidad de precipitaciones en el occidente será muy baja. Los vientos serán flojos predominando de norte.

Las temperaturas máximas bajarán hasta 8 ºC en la cordillera, hasta 4 o 5 ºC en el resto del interior, y de forma más ligera descenderán en la costa. Las mínimas bajarán también en el interior aunque se mantendrán sin cambios en el litoral.

El martes también será un día nuboso aunque se prevé la apertura de algunos claros por el oeste a lo largo del día. A pesar de la nubosidad, apenas se esperan lluvias para mañana. Las temperaturas máximas no variarán salvo en la cordillera centro-oriental donde ligeramente subirán. Las mínimas bajarán un poco más únicamente en el interior. Continuaremos el miércoles con nubes en Asturias. Se aprecia una tendencia a subir las temperaturas y a un mayor protagonismo del sol de cara a la recta final de semana.