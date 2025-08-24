El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este lunes, 25 de agosto

Amaneceremos con cielos nubosos en la mitad norte asturiana y con sol ya desde primera hora en el resto de la región

Iván Rodríguez

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:17

La previsión del tiempo en Asturias depara para este lunes: amaneceremos con cielos nubosos en la mitad norte asturiana y con sol ya desde primera hora en el resto de la región. Pero, a partir del mediodía, claramente observaremos como irán desapareciendo las nubes dando paso a una tarde soleada en todo el Principado. A lo sumo, podrían aparecer algunas nubes medias o altas poco importantes en la cordillera. Los vientos serán flojos y variables, aunque podrán acabar predominando de noroeste al menos en la costa. Las temperaturas máximas serán muy similares a las del domingo y, en cambio, las mínimas serán más altas puesto que se prevé un ascenso generalizado de hasta 2 o 3 ºC más. El martes esperamos una mañana estable en la que el sol volverá a cobrar protagonismo, pero a lo largo de la tarde, entrará una masa de nubes por el occidente que se extenderá por toda la Comunidad Autónoma que acabará dejando precipitaciones de carácter débil. Los vientos serán flojos y variables. Las temperaturas bajarán especialmente en el interior mientras que en el litoral y zonas próximas apenas se verá alteradas. Los siguientes días vendrán marcadas por las nubes y, nuevamente, por la posibilidad de lluvias.

