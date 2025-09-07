El tiempo en Asturias para este lunes, 8 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: esperamos una jornada muy nubosa, especialmente en la mitad oriental. También se prevén nubes hacia el oeste pero serán menos compactas. Esta nubosidad dejará precipitaciones débiles que serán más frecuentes hacia el este pero no se descartan puntualmente algunas lloviznas hacia el occidente, a pesar de ser menos probables. Las temperaturas sufrirán un descenso importante respecto a las registradas el domingo. Bajarán unos 4 ºC en el occidente y hasta 6 o 7 ºC en el resto del Principado. Por lo tanto, será raro que los termómetros lleguen a superar los 20 ºC en la mayoría de poblaciones asturianas durante el día. Además, las temperaturas mínimas también descenderán unos 4 o 5 ºC en toda Asturias. Los vientos serán flojos predominando de noroeste-norte todo el tiempo. El martes tendremos un mayor protagonismo del sol puesto que los cielos estarán poco nubosos. Gracias también a la presencia del sol, y a unos vientos que tenderán a soplar de oeste-suroeste, las temperaturas se recuperarán y subirán hasta 4 o 5 ºC, salvo en el suroccidente donde se mantendrán y en la costa donde ascenderán de forma más ligera.

Temas

El tiempo en Asturias