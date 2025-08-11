El tiempo en Asturias para este martes, 12 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 11 de agosto 2025, 22:04 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este martes: volverá a ser un día caluroso en la región. La Agencia Estatal de Meteorología tendrá activado desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas el aviso amarillo tanto en el suroccidente como en la cordillera por altas temperaturas. En cuanto al estado de los cielos, amaneceremos con nubes bajas en la mitad norte y cielos más limpios de nubosidad en la otra mitad. A lo largo de la mañana la nubosidad irá desapareciendo aunque le costará algo más en el litoral. A partir del mediodía aparecerán nubes medias y altas desde la cordillera con las que no se descartan algunos chubascos vespertinos irregularmente repartidos. Los vientos serán flojos en general. El miércoles bajarán las temperaturas de forma generalizada. El día estará nuboso y con posibilidad de algunas precipitaciones débiles. El jueves se irán recuperando nuevamente las temperaturas para dar paso a un viernes nuevamente muy caluroso en el Principado.

Temas

El tiempo en Asturias