El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este martes, 12 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología tendrá activado desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas el aviso amarillo tanto en el suroccidente como en la cordillera por altas temperaturas

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:04

La previsión del tiempo en Asturias depara para este martes: volverá a ser un día caluroso en la región. La Agencia Estatal de Meteorología tendrá activado desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas el aviso amarillo tanto en el suroccidente como en la cordillera por altas temperaturas. En cuanto al estado de los cielos, amaneceremos con nubes bajas en la mitad norte y cielos más limpios de nubosidad en la otra mitad. A lo largo de la mañana la nubosidad irá desapareciendo aunque le costará algo más en el litoral. A partir del mediodía aparecerán nubes medias y altas desde la cordillera con las que no se descartan algunos chubascos vespertinos irregularmente repartidos. Los vientos serán flojos en general. El miércoles bajarán las temperaturas de forma generalizada. El día estará nuboso y con posibilidad de algunas precipitaciones débiles. El jueves se irán recuperando nuevamente las temperaturas para dar paso a un viernes nuevamente muy caluroso en el Principado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  3. 3 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  4. 4 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  5. 5 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  6. 6 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  7. 7 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  8. 8 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  9. 9 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  10. 10 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este martes, 12 de agosto

El tiempo en Asturias para este martes, 12 de agosto