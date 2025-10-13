El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este martes, 14 de octubre

Podremos amanecer con algunos intervalos de nubes bajas en la costa y otras zonas de la mitad norte, con cielos más soleados en el resto del Principado

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:44

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: una gran borrasca atlántica muy alejada de la Península se mantendrá prácticamente paralizada a la espera de que las altas presiones comiencen a debilitarse para poder acercarse. Según los modelos meteorológicos, esto podría tener lugar al final de la semana o principios de la próxima. Así pues, hasta entonces tendremos garantizado prácticamente un ambiente estable y con unas temperaturas relativamente agradables para las fechas. El martes, podremos amanecer con algunos intervalos de nubes bajas en la costa y otras zonas de la mitad norte, con cielos más soleados en el resto del Principado. No se descarta que a lo largo del día puedan abrirse algunos claros también en aquellas zonas donde amanecieron nubladas, al igual que no se descarta tampoco que las nubes de tipo medio y alto puedan cobrar mayor protagonismo en la cordillera durante la tarde. Los vientos serán flojos y variables con posibilidad de fijarse de noreste-este en la costa especialmente. Las temperaturas máximas bajarán un par de grados de media en la región. Las mínimas experimentarán pocos cambios.

