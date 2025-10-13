El tiempo en Asturias para este martes, 14 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 13 de octubre 2025, 21:44 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: una gran borrasca atlántica muy alejada de la Península se mantendrá prácticamente paralizada a la espera de que las altas presiones comiencen a debilitarse para poder acercarse. Según los modelos meteorológicos, esto podría tener lugar al final de la semana o principios de la próxima. Así pues, hasta entonces tendremos garantizado prácticamente un ambiente estable y con unas temperaturas relativamente agradables para las fechas. El martes, podremos amanecer con algunos intervalos de nubes bajas en la costa y otras zonas de la mitad norte, con cielos más soleados en el resto del Principado. No se descarta que a lo largo del día puedan abrirse algunos claros también en aquellas zonas donde amanecieron nubladas, al igual que no se descarta tampoco que las nubes de tipo medio y alto puedan cobrar mayor protagonismo en la cordillera durante la tarde. Los vientos serán flojos y variables con posibilidad de fijarse de noreste-este en la costa especialmente. Las temperaturas máximas bajarán un par de grados de media en la región. Las mínimas experimentarán pocos cambios.

