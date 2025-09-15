El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
El tiempo en Asturias para este martes, 16 de septiembre

La probabilidad de precipitaciones será completamente nula

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:25

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: mejorarán las condiciones meteorológicas claramente. Aunque no se descarta alguna nube a primera hora de la mañana, de forma muy rápida estas nubes de tipo bajo desaparecerán por completo dando mayor protagonismo al sol con, a lo sumo, algunas nubes de tipo alto a lo largo del día que, en todo caso, dejarían el cielo velado. La probabilidad de precipitaciones será completamente nula. Los vientos soplarán de componente este moderados en la costa mientras que serán flojos en el interior. En cuanto a las temperaturas máximas, subirán hasta 2 o 3 ºC en la costa, hasta 5 ºC en el interior central oriental , y hasta 7 u 8 ºC en el interior occidental. Las temperaturas mínimas, en cambio, bajarán de forma generalizada entre 2 y 4 ºC respecto a las anotadas el lunes. El miércoles será un día soleado en todo el Principado con unas temperaturas que subirán 2 o 3 ºC más que las del martes. Y, por si fuera poco, el jueves seguiremos teniendo sol y volverán a subir un poco más las temperaturas. A priori, el jueves será el día más cálido de la semana con máximas por encima de los 30 ºC. Buen tiempo también para el viernes pero, de cara al fin de semana, volverán las nubes, las lluvias y bajarán las temperaturas.

