El tiempo en Asturias para este martes, 19 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 18 de agosto 2025, 21:55 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este martes: se prevé un día relativamente estable puesto que no se prevén apenas precipitaciones. La probabilidad será muy baja y, en caso de producirse, serían testimoniales. Por la mañana tendremos más claros que nubes y, por la tarde, serán las nubes las que ganen terreno a los claros. Los vientos serán flojos predominando de componente norte. Las temperaturas máximas serán prácticamente idénticas a las del lunes salvo en la cordillera central donde, ligeramente, podrían ser un poco más altas. Las mínimas, en cambio, descenderán de forma generalizada en el interior y, apenas se verán alteradas en la costa. El miércoles sí será un día en el que las lluvias tengan un mayor protagonismo. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos durante toda la jornada y dejarán precipitaciones moderadas que, así todo, serán más frecuentes en el centro y en el oriente asturiano. Los vientos soplarán de oeste moderados con alguna racha algo más significativa en el litoral. Las temperaturas máximas descenderán en el interior y las mínimas, subirán. El jueves aún continuaremos con nubes pero se observa una mejoría para el viernes y para el sábado.

Temas

El tiempo en Asturias