Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este martes, 2 de septiembre

Esperamos una jornada estable en todo el Principado

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:30

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: esperamos una jornada estable en todo el Principado. Por la mañana, a lo sumo, veremos el cielo velado con nubes de tipo alto pero sin posibilidad alguna de precipitaciones. A lo sumo, durante las primeras horas del día podría ser un poco más compacta la nubosidad tanto en el extremo más occidental como en la cordillera. Pero durante la segunda parte del día, se abrirán grandes claros hasta quedar los cielos prácticamente despejados en toda Asturias. Los vientos soplarán de suroeste en el occidente asturiano con probables rachas localmente fuertes, y de componente oeste moderados en el resto de la región. Las temperaturas máximas subirán entre 4 y 5 ºC en todo el interior, y hasta 3 ºC más en la zona norte de la Comunidad Autónoma. Las mínimas, por su parte, apenas experimentarán cambios importantes. Únicamente podría producirse algún ascenso muy local y ligero en el tercio oeste. El miércoles se prevén grandes claros por la mañana pero con una tendencia a aumentar las nubes por la tarde. No se descarta algún chubasco vespertino en la cordillera. Las temperaturas serán similares o, ligeramente, un poco más altas que las del martes.

