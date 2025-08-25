El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting a través de un crédito participativo
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este martes, 26 de agosto

Un frente frío dejará precipitaciones débiles, aunque la inestabilidad no será muy acusada

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:26

La previsión del tiempo en Asturias depara para este martes una jornada con nubosidad variable por la mañana con nubes más compactas durante la tarde. Estas condiciones meteorológicas serán debidas al paso de un frente frío poco activo que podrá dejar algunas precipitaciones débiles principalmente por la tarde. La inestabilidad no será muy acusada debido a que dicho frente estará bajo la influencias de las altas presiones. Los vientos se fijarán de noroeste durante el día con, a lo sumo, alguna racha moderada en la costa.

Las temperaturas máximas bajarán en todo el interior asturiano siendo este descenso más acusado conforme nos desplacemos hacia la cordillera (hasta 5 o 6 ºC en el sur de la región). En la costa, en cambio, apenas variarán respecto a este lunes. Las mínimas no experimentarán cambios importantes. En todo caso, podrían producirse algunos ascensos muy ligeros de forma local.

El miércoles tendremos una mañana marcada por nubes de tipo medio y alto que dará paso a una tarde en la que acabarán apareciendo también las nubes bajas. Los vientos soplarán de componente oeste con rachas moderadas. Las temperaturas máximas bajarán en el suroccidente y en la cordillera, y no variarán en el resto. Las mínimas descenderán un poco en toda la región.

