El tiempo en Asturias para este martes, 26 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 25 de agosto 2025, 22:26 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este martes una jornada con nubosidad variable por la mañana con nubes más compactas durante la tarde. Estas condiciones meteorológicas serán debidas al paso de un frente frío poco activo que podrá dejar algunas precipitaciones débiles principalmente por la tarde. La inestabilidad no será muy acusada debido a que dicho frente estará bajo la influencias de las altas presiones. Los vientos se fijarán de noroeste durante el día con, a lo sumo, alguna racha moderada en la costa.

Las temperaturas máximas bajarán en todo el interior asturiano siendo este descenso más acusado conforme nos desplacemos hacia la cordillera (hasta 5 o 6 ºC en el sur de la región). En la costa, en cambio, apenas variarán respecto a este lunes. Las mínimas no experimentarán cambios importantes. En todo caso, podrían producirse algunos ascensos muy ligeros de forma local.

El miércoles tendremos una mañana marcada por nubes de tipo medio y alto que dará paso a una tarde en la que acabarán apareciendo también las nubes bajas. Los vientos soplarán de componente oeste con rachas moderadas. Las temperaturas máximas bajarán en el suroccidente y en la cordillera, y no variarán en el resto. Las mínimas descenderán un poco en toda la región.

Temas

El tiempo en Asturias