El tiempo en Asturias para este martes, 9 de septiembre

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:10

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: esperamos una mañana soleada en todo el Principado de Asturias previo al paso de un frente poco activo que se prevé que llegará antes de concluir el día. Por lo tanto, disfrutaremos de una mañana en el que los cielos estarán azules y, gracias a la protagonismo del sol, las temperaturas se recuperarán tras el descenso experimentado el lunes. Las temperaturas subirán unos 4 o 5 ºC en gran parte de la Comunidad, a excepción del suroccidente donde no experimentarán cambios y del litoral donde el ascenso será más ligero. Las temperaturas mínimas serán 1 o 2 ºC más bajas. Los vientos soplarán de componente oeste flojos con algunas que otras rachas moderadas en el sector oeste. A lo largo de la tarde el tiempo se irá complicando por el flanco occidental puesto que entrarán nubes y se prevé que dejen precipitaciones a lo largo de la tarde-noche especialmente. Es posible que el oriente aún se libre de estas nubes y, seguramente, de las lluvias debido a que el frente podría ir perdiendo fuerza al tocar tierra e ir deshaciéndose según recorra el Principado. El miércoles, en cambio, llegará una masa de lluvias que irá acompañada de un descenso térmico importante.

El tiempo en Asturias