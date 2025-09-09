El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
El tiempo en Asturias para este miércoles, 10 de septiembre

Esperamos una mañana soleada en todo el Principado previo al paso de un frente poco activo

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:54

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: esperamos una jornada en la que los cielos estarán muy nubosos con precipitaciones de carácter débil que podrían hacer acto de presencia en cualquier momento. Cierto es que, a medida que avance la tarde, la probabilidad será menor e, incluso, no se descarta que se pueda abrir algún claro desde el occidente (sobre todo al final del día). Los vientos soplarán con cierta fuerza de suroeste-oeste. Concretamente, en la costa y en el sector occidental se podrían alcanzar los 70 km/h. En el resto del interior las rachas podrían llegar a registrar los 50 km/h.

Las temperaturas máximas subirán 1 o 2 ºC a lo sumo respecto al martes. Las mínimas ascenderán de forma generalizada y notable puesto que podrían llegar a anotarse unas temperaturas mínimas 6 o 7 ºC más altas que hoy.

El jueves se prevé estabilidad por la mañana con un mayor protagonismo del sol, pero durante la tarde las nubes irán en aumento hasta cubrir todo el cielo asturiano. Estas nubes, además, dejarán precipitaciones que se extenderán por el Principado. Las temperaturas bajarán ligeramente salvo en la costa donde, podrían experimentar un pequeño ascenso.

