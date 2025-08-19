El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este miércoles, 20 de agosto

Esperamos una jornada con un predominio claro de las nubes frente a los claros

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 22:00

La previsión del tiempo en Asturias depara para este miércoles: esperamos una jornada con un predominio claro de las nubes frente a los claros. Esta nubosidad dejará precipitaciones que serán más frecuentes y probables tanto en la costa como en el oriente. Cuanto más nos desplacemos hacia el occidente estas lluvias serán más escasas o incluso inapreciables. Los vientos soplarán de noroeste-norte flojos con rachas moderadas en la costa. Las temperaturas máximas bajarán en el suroccidente y en la cordillera, manteniéndose sin cambios en el resto de Asturias. Las mínimas, en cambio, subirán ligeramente en el sector central del Principado. El jueves comenzaremos el día con nubes y lluvias que, en principio, serán más cuantiosas pero, una jornada más, volverán a afectar en mayor medida a la costa y al oriente. A lo largo de la tarde la inestabilidad tenderá a remitir. Los vientos predominarán de norte y las temperaturas apenas variarán. Tiempo más estable para el viernes y el sábado. De hecho, el sábado será el día más soleado de la semana en el que, además, subirán las temperaturas pudiendo volver a alcanzarse los 30 ºC en la región. El domingo no lloverá pero bajarán un poco los termómetros.

