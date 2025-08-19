El tiempo en Asturias para este miércoles, 20 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Martes, 19 de agosto 2025, 22:00 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este miércoles: esperamos una jornada con un predominio claro de las nubes frente a los claros. Esta nubosidad dejará precipitaciones que serán más frecuentes y probables tanto en la costa como en el oriente. Cuanto más nos desplacemos hacia el occidente estas lluvias serán más escasas o incluso inapreciables. Los vientos soplarán de noroeste-norte flojos con rachas moderadas en la costa. Las temperaturas máximas bajarán en el suroccidente y en la cordillera, manteniéndose sin cambios en el resto de Asturias. Las mínimas, en cambio, subirán ligeramente en el sector central del Principado. El jueves comenzaremos el día con nubes y lluvias que, en principio, serán más cuantiosas pero, una jornada más, volverán a afectar en mayor medida a la costa y al oriente. A lo largo de la tarde la inestabilidad tenderá a remitir. Los vientos predominarán de norte y las temperaturas apenas variarán. Tiempo más estable para el viernes y el sábado. De hecho, el sábado será el día más soleado de la semana en el que, además, subirán las temperaturas pudiendo volver a alcanzarse los 30 ºC en la región. El domingo no lloverá pero bajarán un poco los termómetros.

Temas

El tiempo en Asturias