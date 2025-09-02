El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este miércoles, 3 de septiembre

Esperamos una jornada que vendrá marcada por las posibles rachas fuertes de viento de suroeste en el sector occidental asturiano

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:38

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: esperamos una jornada que vendrá marcada por las posibles rachas fuertes de viento de suroeste en el sector occidental asturiano. En el resto serán rachas moderadas o incluso, en algunos puntos, flojas. Pero en el oeste del Principado se prevén que puedan superar los 60 o 70 km/h. No se descarta que también puedan sufrirse estas rachas en algunos puntos costeros no solo del occidente, sino también de la zona central. Los cielos se esperan con mayor nubosidad precisamente en el occidente durante la mañana, mientras que hacia el oriente las nubes serán menos significativas. En cambio, conforme avance la tarde, será en el oriente donde veremos que la nubosidad irá claramente en aumento pudiendo dejar algunos chubascos especialmente hacia la cordillera oriental. Las temperaturas serán muy agradables con valores muy similares a los que hemos registrado el martes. Las máximas apenas variarán mientras que las mínimas subirán, al menos, en el oriente. El jueves se prevé un cambio a lo largo del día puesto que comenzaremos con vientos de suroeste-oeste, pero rolarán a noroeste-norte por lo que se prevé un descenso térmico considerable.

