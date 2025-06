El tiempo en Asturias: esta es la previsión para este miércoles, 4 de junio

E. C.

Iván Rodríguez Gijón Martes, 3 de junio 2025, 22:28

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: esperamos otro día con cielos nubosos o muy nubosos en Asturias. Estas nubes podrán dejar algunas precipitaciones débiles poco importantes durante el día. La inestabilidad remitirá por completo a lo largo de la tarde e, incluso, cabe la posibilidad de que se abran claros desde el occidente al final. Los vientos predominarán de componente oeste flojos con posibilidad de rachas moderadas en el litoral. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán únicamente en el interior central puesto que se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas no variarán respecto al martes a excepción de algunos posibles descensos muy ligeros que se podrían producir en zonas altas de la cordillera. El jueves amaneceremos con cielos poco nubosos o despejados, pero durante la segunda parte del día observaremos como las nubes irán en aumento aunque, a priori, no dejarán precipitaciones. Las temperaturas subirán de forma generalizada en el caso de las máximas hasta 5 ºC, por lo que se superarán los 20 ºC en muchas poblaciones asturianas. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios. Los vientos seguirán predominando de componente oeste.

