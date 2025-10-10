El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 11 de octubre

Tendremos cielos prácticamente despejados desde primera hasta última hora del día

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:05

Comenta

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: esperamos buen tiempo en Asturias. Actualmente estamos bajo el radio de acción de un anticiclón centrado en las Islas Británicas que bloquea la llegada de borrascas desde el océano Atlántico. Es por ello por lo que tendremos cielos prácticamente despejados desde primera hasta última hora del día. A lo sumo, podríamos amanecer con algún banco de niebla de forma local en algunas zonas del interior asturiano pero, rápidamente, se disiparán. Los vientos serán flojos por la mañana pudiendo predominar de sur y, a partir del mediodía, se fijarán de componente este con rachas moderadas en la costa y flojas en el interior. Las temperaturas máximas subirán hasta 5 ºC en el suroccidente, entre 3 y 4 ºC en el resto de la mitad sur, y un par de grados en el resto del Principado. Las mínimas descenderán en el occidente y en el centro, mientras que se mantendrán en el oriente y en la cordillera. El domingo volveremos a disfrutar de un día completamente soleado en Asturias. Los vientos, un día más, podrán predominar de sur durante la madrugada y la mañana, pero a partir del mediodía se fijarán de componente este. Las temperaturas máximas seguirán subiendo y, en el caso de mañana, lo harán sobre todo en el centro de la región (hasta 5 ºC más). Las mínimas ascenderán en la mitad sur y se mantendrán en el resto. A grandes rasgos, la próxima semana se presenta estable, pudiendo mantenerse estas condiciones meteorológicas, hasta el final de la misma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  3. 3 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  4. 4

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  5. 5

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  6. 6 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  9. 9 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  10. 10

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este sábado, 11 de octubre

El tiempo en Asturias para este sábado, 11 de octubre