El tiempo en Asturias para este sábado, 11 de octubre

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: esperamos buen tiempo en Asturias. Actualmente estamos bajo el radio de acción de un anticiclón centrado en las Islas Británicas que bloquea la llegada de borrascas desde el océano Atlántico. Es por ello por lo que tendremos cielos prácticamente despejados desde primera hasta última hora del día. A lo sumo, podríamos amanecer con algún banco de niebla de forma local en algunas zonas del interior asturiano pero, rápidamente, se disiparán. Los vientos serán flojos por la mañana pudiendo predominar de sur y, a partir del mediodía, se fijarán de componente este con rachas moderadas en la costa y flojas en el interior. Las temperaturas máximas subirán hasta 5 ºC en el suroccidente, entre 3 y 4 ºC en el resto de la mitad sur, y un par de grados en el resto del Principado. Las mínimas descenderán en el occidente y en el centro, mientras que se mantendrán en el oriente y en la cordillera. El domingo volveremos a disfrutar de un día completamente soleado en Asturias. Los vientos, un día más, podrán predominar de sur durante la madrugada y la mañana, pero a partir del mediodía se fijarán de componente este. Las temperaturas máximas seguirán subiendo y, en el caso de mañana, lo harán sobre todo en el centro de la región (hasta 5 ºC más). Las mínimas ascenderán en la mitad sur y se mantendrán en el resto. A grandes rasgos, la próxima semana se presenta estable, pudiendo mantenerse estas condiciones meteorológicas, hasta el final de la misma.