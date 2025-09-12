El tiempo en Asturias para este sábado, 13 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: esperamos una jornada estable en todo el Principado. Los cielos se esperan velados con intervalos de nubes de tipo alto a lo sumo y con una nula probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán flojos y variables pudiendo predominar de componente oeste, sobre todo en el sector occidental. Las temperaturas máximas subirán 1 o 2 ºC más respecto al viernes, pudiendo ser este ascenso algo más significativo en el interior oriental. Las temperaturas mínimas serán muy similares a las del viernes. Así pues, se prevé que las temperaturas diurnas superen con facilidad los 20 ºC en la mayor parte de la región, pudiendo alcanzar los 23 ºC en Oviedo y los 21 ºC en Gijón o en Avilés. El domingo concluiremos la semana con un día veraniego en el que el sol será prácticamente el único protagonista en el cielo. Se prevé por lo tanto un día soleado acompañado de un ascenso importante de las temperaturas. Las máximas ascenderán hasta 6 o 7 ºC en la mitad sur asturiana, y hasta 4 ºC en el resto. Se superarán los 25 ºC en muchas localidades, y no se descarta rondar los 30 ºC no solo en el suroccidente, sino también en algunos puntos del interior central. Las mínimas subirán en el tercio oeste y en la cordillera, mientras que se mantendrán sin cambios en el centro y en el oriente de la Comunidad. El lunes, en cambio, volverán las nubes, las lluvias y, además, bajarán las temperaturas.

