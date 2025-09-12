El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 13 de septiembre

Los cielos se esperan velados con intervalos de nubes de tipo alto a lo sumo y con una nula probabilidad de precipitaciones

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:19

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: esperamos una jornada estable en todo el Principado. Los cielos se esperan velados con intervalos de nubes de tipo alto a lo sumo y con una nula probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán flojos y variables pudiendo predominar de componente oeste, sobre todo en el sector occidental. Las temperaturas máximas subirán 1 o 2 ºC más respecto al viernes, pudiendo ser este ascenso algo más significativo en el interior oriental. Las temperaturas mínimas serán muy similares a las del viernes. Así pues, se prevé que las temperaturas diurnas superen con facilidad los 20 ºC en la mayor parte de la región, pudiendo alcanzar los 23 ºC en Oviedo y los 21 ºC en Gijón o en Avilés. El domingo concluiremos la semana con un día veraniego en el que el sol será prácticamente el único protagonista en el cielo. Se prevé por lo tanto un día soleado acompañado de un ascenso importante de las temperaturas. Las máximas ascenderán hasta 6 o 7 ºC en la mitad sur asturiana, y hasta 4 ºC en el resto. Se superarán los 25 ºC en muchas localidades, y no se descarta rondar los 30 ºC no solo en el suroccidente, sino también en algunos puntos del interior central. Las mínimas subirán en el tercio oeste y en la cordillera, mientras que se mantendrán sin cambios en el centro y en el oriente de la Comunidad. El lunes, en cambio, volverán las nubes, las lluvias y, además, bajarán las temperaturas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  8. 8

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este sábado, 13 de septiembre

El tiempo en Asturias para este sábado, 13 de septiembre