El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 16 de agosto

Será un día cálido pero que nada tendrá que ver con la intensa y extrema jornada del viernes

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:00

La previsión del tiempo en Asturias depara para este sábado: el viernes fue térmicamente un día histórico en Asturias. Se registró la temperatura más alta en el Principado desde que se tienen datos. Concretamente, 42,9 ºC en Baiña (Mieres) a las 16:20 horas de la tarde. Queda pulverizado, por lo tanto, el récord anotado en julio de 2022. De hecho, la estación meteorológica instalada en el concejo de Mieres fue la sexta estación con el dato térmico más alto de toda España con datos muy parejos a las cifras de estaciones localizadas en Córdoba y Sevilla, algo por completo inusual. También han destacado los 41,2 ºC anotados a las 15:50 horas en Oviedo, batiendo también su propio récord tras anotar 2 ºC más que la máxima registrada hace tres años. Superaron también la calurosa barrera de los 40 ºC tanto la estación meteorológica ubicadas en Amieva como la de Piloña. El sábado volvemos a la normalidad con un descenso térmico de más de 10 ºC. Así pues, será un día cálido pero que nada tendrá que ver con la intensa y extrema jornada del viernes en la que la Agencia Estatal de Meteorología acabó activando el aviso rojo en la zona central del Principado cuando, en un primer momento, tenía previsto activar únicamente el aviso naranja. En cuanto al estado de los cielos, se prevé nubosidad en la costa y sol en el interior. Tiempo estable también para el domingo con unas temperaturas muy similares a las del sábado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  3. 3

    De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón
  4. 4 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  5. 5 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  6. 6

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  7. 7 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés
  8. 8 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  9. 9

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna
  10. 10 Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este sábado, 16 de agosto

El tiempo en Asturias para este sábado, 16 de agosto