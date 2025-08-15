El tiempo en Asturias para este sábado, 16 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 21:00 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este sábado: el viernes fue térmicamente un día histórico en Asturias. Se registró la temperatura más alta en el Principado desde que se tienen datos. Concretamente, 42,9 ºC en Baiña (Mieres) a las 16:20 horas de la tarde. Queda pulverizado, por lo tanto, el récord anotado en julio de 2022. De hecho, la estación meteorológica instalada en el concejo de Mieres fue la sexta estación con el dato térmico más alto de toda España con datos muy parejos a las cifras de estaciones localizadas en Córdoba y Sevilla, algo por completo inusual. También han destacado los 41,2 ºC anotados a las 15:50 horas en Oviedo, batiendo también su propio récord tras anotar 2 ºC más que la máxima registrada hace tres años. Superaron también la calurosa barrera de los 40 ºC tanto la estación meteorológica ubicadas en Amieva como la de Piloña. El sábado volvemos a la normalidad con un descenso térmico de más de 10 ºC. Así pues, será un día cálido pero que nada tendrá que ver con la intensa y extrema jornada del viernes en la que la Agencia Estatal de Meteorología acabó activando el aviso rojo en la zona central del Principado cuando, en un primer momento, tenía previsto activar únicamente el aviso naranja. En cuanto al estado de los cielos, se prevé nubosidad en la costa y sol en el interior. Tiempo estable también para el domingo con unas temperaturas muy similares a las del sábado.

