El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 18 de octubre

Las altas presiones que han estado afectándonos de lleno durante toda la semana

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:50

Comenta

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: las altas presiones que han estado afectándonos de lleno durante toda la semana, el sábado ya se encuentran en el centro del continente europeo. De esta forma, permite a la borrasca atlántica que se encontraba estacionaria, comenzar a desplazarse en dirección a las Islas Británicas. Debido a la cercanía de estas bajas presiones del sábado observaremos como las nubes irán aumentando. La mañana se presentará soleada en todo el Principado pero, a partir del mediodía, nubosidad de tipo alto entrará por el oeste y se extenderá por toda la Comunidad Autónoma. En la recta final del día también entrarán nubes de tipo medio y, aunque es difícil, no se descarta que se pueda escapar alguna gota en el tercio occidental de Asturias a última hora. Los vientos serán flojos pudiendo predominar de sur. Las temperaturas máximas subirán en todo el Principado salvo en el suroccidente y en la cordillera. El ascenso será de hasta 3 o 4 ºC más que el viernes. Las mínimas apenas variarán.

El domingo se prevén nubes que podrán dejar chubascos pero que serán más probables y frecuentes en el oeste y en el sur, sin descartarse de forma puntual en el resto. Los vientos soplarán de suroeste con posibilidad de rachas fuertes en zonas altas de la cordillera por la mañana. Las mínimas ascenderán de forma generalizada pero las máximas bajarán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  5. 5 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  6. 6 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  7. 7 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  8. 8 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  9. 9 Estos son los seis concejos asturianos que carecen de abonados del Sporting de Gijón
  10. 10 Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este sábado, 18 de octubre

El tiempo en Asturias para este sábado, 18 de octubre