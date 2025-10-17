El tiempo en Asturias para este sábado, 18 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 17 de octubre 2025, 18:50 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: las altas presiones que han estado afectándonos de lleno durante toda la semana, el sábado ya se encuentran en el centro del continente europeo. De esta forma, permite a la borrasca atlántica que se encontraba estacionaria, comenzar a desplazarse en dirección a las Islas Británicas. Debido a la cercanía de estas bajas presiones del sábado observaremos como las nubes irán aumentando. La mañana se presentará soleada en todo el Principado pero, a partir del mediodía, nubosidad de tipo alto entrará por el oeste y se extenderá por toda la Comunidad Autónoma. En la recta final del día también entrarán nubes de tipo medio y, aunque es difícil, no se descarta que se pueda escapar alguna gota en el tercio occidental de Asturias a última hora. Los vientos serán flojos pudiendo predominar de sur. Las temperaturas máximas subirán en todo el Principado salvo en el suroccidente y en la cordillera. El ascenso será de hasta 3 o 4 ºC más que el viernes. Las mínimas apenas variarán.

El domingo se prevén nubes que podrán dejar chubascos pero que serán más probables y frecuentes en el oeste y en el sur, sin descartarse de forma puntual en el resto. Los vientos soplarán de suroeste con posibilidad de rachas fuertes en zonas altas de la cordillera por la mañana. Las mínimas ascenderán de forma generalizada pero las máximas bajarán.

