El tiempo en Asturias para este sábado, 20 de septiembre

Se prevé una tendencia a aumentar las nubes y la probabilidad de precipitaciones, además de bajar las temperaturas

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:20

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: se prevé una tendencia a aumentar las nubes y la probabilidad de precipitaciones, además de bajar las temperaturas. Así pues, la mañana se presentará con poca nubosidad y con vientos aún de suroeste-sur tanto en el sector occidental como en el tercio sur asturiano. Pero estos vientos se fijarán de oeste e, incluso de noroeste, a lo largo del día. Con ello, aumentará la nubosidad hasta cubrir por completo el cielo asturiano. Estas nubes, además, dejarán lluvias que podrían generalizarse durante la tarde. Las temperaturas bajarán de forma notable. Entre 6 y 8 ºC descenderán las máximas en prácticamente todo el Principado salvo en el litoral que bajarán 4 o 5 ºC a lo sumo. El paso de un frente frío asociado a una borrasca centrada en las Islas Británicas será el causante de este cambio de tiempo. El domingo seguirán bajando las temperaturas con posibilidad de chubascos con el transcurso de la jornada. El lunes, día en el que comenzará la estación otoñal, será una jornada gris con abundante nubosidad, lluvias contínuas y un nuevo descenso térmico con el que será complicado alcanzar los 20 ºC en Asturias.

