El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 30 de agosto

Los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas subirán de forma generalizada

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:09

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: esperamos una jornada soleada durante gran parte del día. Los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas subirán de forma generalizada. En el caso de las máximas, el ascenso será de hasta 3 o 4 ºC en el suroccidente y sur de la región, hasta 2 o 3 ºC en el resto del interior y de forma ligera en la costa, salvo en el extremo más oriental donde se mantendrán sin cambios respecto al viernes. Las mínimas apenas variarán. En todo caso, se podría producir algún descenso muy ligero de forma local en el centro del Principado, y una ligera subida en el sector más suroccidental de Asturias. Los vientos serán flojos predominando de oeste con alguna racha moderada hacia el oeste. Durante la madrugada del domingo, la nubosidad irá aumentando y acabarán entrando precipitaciones débiles que recorrerán la región y, muy probablemente, amaneceremos el domingo con ellas al menos en el centro y oriente asturiano. A lo largo de la mañana del domingo remitirán estas precipitaciones y se abrirán grandes claros. Pero durante la tarde dominical habrá probabilidad de chubascos de origen tormentoso repartidos irregularmente pero con mayor frecuencia en el interior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este sábado, 30 de agosto

El tiempo en Asturias para este sábado, 30 de agosto