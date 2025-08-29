El tiempo en Asturias para este sábado, 30 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 22:09 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: esperamos una jornada soleada durante gran parte del día. Los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas subirán de forma generalizada. En el caso de las máximas, el ascenso será de hasta 3 o 4 ºC en el suroccidente y sur de la región, hasta 2 o 3 ºC en el resto del interior y de forma ligera en la costa, salvo en el extremo más oriental donde se mantendrán sin cambios respecto al viernes. Las mínimas apenas variarán. En todo caso, se podría producir algún descenso muy ligero de forma local en el centro del Principado, y una ligera subida en el sector más suroccidental de Asturias. Los vientos serán flojos predominando de oeste con alguna racha moderada hacia el oeste. Durante la madrugada del domingo, la nubosidad irá aumentando y acabarán entrando precipitaciones débiles que recorrerán la región y, muy probablemente, amaneceremos el domingo con ellas al menos en el centro y oriente asturiano. A lo largo de la mañana del domingo remitirán estas precipitaciones y se abrirán grandes claros. Pero durante la tarde dominical habrá probabilidad de chubascos de origen tormentoso repartidos irregularmente pero con mayor frecuencia en el interior.

Temas

El tiempo en Asturias