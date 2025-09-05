El tiempo en Asturias para este sábado, 6 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:07 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: afrontaremos un día caluroso en Asturias en el que se superarán los 30 ºC en muchas poblaciones de la región. Las máximas subirán, respecto al viernes, más de 8 ºC en el interior. En la costa el ascenso también será muy significativo aunque algo más moderado. La presencia de vientos de componente sur que soplarán de forma moderada, e incluso con la posibilidad de alguna racha algo más fuerte, conseguirán que el termómetro se dispare pudiendo, no solo superar los 30 ºC sino que podrían acercarse mucho a los 35 ºC en amplias zonas del centro de la Comunidad Autónoma. Las temperaturas mínimas, por su parte, apenas variarán. En todo caso, se podrían producir algunos descensos locales. El domingo cambiará el tiempo por completo. Por la mañana amaneceremos con cierta nubosidad, no se descartan algunos claros al mediodía, pero las nubes irán aumentando durante la segunda parte de la jornada hasta cubrir por completo todo el cielo asturiano. De hecho, se esperan lluvias por la tarde que irán siendo más frecuentes al final de la misma. Las temperaturas bajarán prácticamente todo lo que subirán hoy sábado.