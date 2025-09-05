El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este sábado, 6 de septiembre

Afrontaremos un día caluroso en Asturias en el que se superarán los 30 ºC en muchas poblaciones

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:07

La previsión del tiempo en Asturias para este sábado: afrontaremos un día caluroso en Asturias en el que se superarán los 30 ºC en muchas poblaciones de la región. Las máximas subirán, respecto al viernes, más de 8 ºC en el interior. En la costa el ascenso también será muy significativo aunque algo más moderado. La presencia de vientos de componente sur que soplarán de forma moderada, e incluso con la posibilidad de alguna racha algo más fuerte, conseguirán que el termómetro se dispare pudiendo, no solo superar los 30 ºC sino que podrían acercarse mucho a los 35 ºC en amplias zonas del centro de la Comunidad Autónoma. Las temperaturas mínimas, por su parte, apenas variarán. En todo caso, se podrían producir algunos descensos locales. El domingo cambiará el tiempo por completo. Por la mañana amaneceremos con cierta nubosidad, no se descartan algunos claros al mediodía, pero las nubes irán aumentando durante la segunda parte de la jornada hasta cubrir por completo todo el cielo asturiano. De hecho, se esperan lluvias por la tarde que irán siendo más frecuentes al final de la misma. Las temperaturas bajarán prácticamente todo lo que subirán hoy sábado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  10. 10 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este sábado, 6 de septiembre

El tiempo en Asturias para este sábado, 6 de septiembre