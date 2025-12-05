El tiempo en Asturias para este sábado, 6 de diciembre, Día de la Constitución

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:17 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el sábado:

En líneas generales esperamos buen tiempo durante todo estos días festivos. Este sábado se prevén intervalos de nubes altas a lo sumo que dejarán los cielos velados. En todo caso, habrá más nubosidad en la cordillera y en el extremo oeste. La probabilidad de precipitaciones será muy baja o prácticamente nula. Las vientos soplarán de suroeste con rachas moderadas pudiendo ser localmente fuertes en zonas altas de la cordillera y también en el tercio occidental asturiano. Gracias a estos vientos las temperaturas subirán. Las temperaturas máximas ascenderán 2 o 3 ºC más que el viernes, pudiendo ser la subida de las temperaturas algo más significativa en el interior oriental. Las mínimas ascenderán más de 5 ºC en comparación con las anotadas este viernes. Por lo tanto, afrontaremos una día térmicamente muy agradable teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos. En la costa estará activado el aviso naranja hasta medianoche por olas de hasta 6 metros de altura. Mañana domingo disfrutaremos de buen tiempo con unas temperaturas máximas muy similares a las de este sábado, y con vientos nuevamente de suroeste moderados con posibilidad de rachas localmente fuertes en el oeste y en el sur del Principado de Asturias. El lunes se esperan cielos poco nubosos en toda la región.

Temas

El tiempo en Asturias